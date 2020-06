El Govern d'Ada Colau torna a rebutjar el projecte de l'Hermitage

El Govern d'Ada Colau ha rebutjat de nou la instal·lació del museu de l'Hermitage a la nova bocana del port de Barcelona. El consistori barceloní no ha permès que tirés endavant una proposta de el líder d'el BCN Canv, Manuel Valls, en què instava a el govern a negociar amb els responsables del Port de Barcelona la instal·lació de l'equipament en aquest lloc. La proposta sí que ha rebut els vots favorables de JxCat, Cs, PP i BCN Canvi, mentre que ERC ha optat per l'abstenció.





Manuel Valls ha assegurat en la seva defensa de la instal·lació que "seria un error monumental i històric dir que no a el projecte del Museu Hermitage" i ha advertit que el 'no' de l'Ajuntament pot suposar que en la Nova Bocana s'instal·li "un centre comercial 'outlet ".





A més, ha retret a la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, que es conclogués que l'Hermitage "no té interès públic suficient" en base a uns informes encarregats pel mateix govern municipal.





Sanz ha recordat a Valls que el projecte es vol fer en sòl públic: "És legítim que un fons d'inversió vulgui invertir a Barcelona, però el projecte s'ha d'adaptar a la ciutat, i no a l'inrevés", ha subratllat. "El Hermitage generaria unes externalitats que la ciutat no ha d'assumir i no vol assumir", ha afegit la regidora.