27 de juny o el dia de la fi del món, segons Nostradamus

El 2020 és un any carregat de teories conspiracionistes sobre la fi del món. Avui, 27 de juny, segons una profecia de Nostradamus i 'Dark', la famosa sèrie de Netflix, és la fi del món.





Al segle XVI, Nostradamus era un metge tremendament aficionat a les estrelles i a l'horòscop. Sempre va tenir por de ser titllat d'heretge per l'Església i de ser processat per la Santa Inquisició. Així que va decidir plasmar els seus descobriments en un llenguatge encriptat. Després de vaticinar, segons alguns experts, l'ascens de Hitler o la mort de John F. Kennedy, ara les seves prediccions ens porten fins al dia d'avui, en què es produirà la fi del món. Tot i que també va assegurar que hi hauria una tercera guerra mundial que mai ha arribat a produir-se.









Sembla que l'alineació dels astres de el 27 de juny de 2020 provocarà una fatídica fi del món. La sèrie 'Dark', de Netflix, així ho ha recollit en la seva última temporada que torna precisament avui, el dia de la fi del món. Tindrem temps de veure-la?





Nostradamus va predir que en el dia d'avui, i en l'era actual en general, hi hauria terratrèmols, fets desastrosos produïts pel canvi climàtic, enfrontaments entre potències mundials i una pesta que els seus seguidors no han trigat a associar amb el coronavirus.