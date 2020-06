Unes 1.500 persones es manifesten a Barcelona per exigir un altre model socioeconòmic

Uns 1.500 treballadors -segons la Guàrdia Urbana- s'han concentrat aquest dissabte al migdia a la Via Laietana de Barcelona convocats per UGT, CCOO, USOC i entitats socials per reclamar un acord amb la finalitat de "rescatar a les persones, els treballs i els salaris "amb un nou model socioeconòmic després del coronavirus.













El secretari general d'UGT, Camil Ros, ha declarat que han tornat als carrers per urgir a l'Estat a pagar les prestacions de l'atur als que tenen pendents cobrar-les: "No hi ha excuses ni argumentacions per seguir permetent la vergonya que suposa que faci mesos que les persones no cobren la seva prestació ".





Javier Pacheco (CCOO) ha cridat al president de la Generalitat, Quim Torra, i al conseller de Treball, Chakir el Homrani, a avançar en una taula de consens i diàleg, i ha destacat que és essencial reobrir empreses per protegir la ocupació.





A Catalunya hi ha hagut actes similars a Girona, Tarragona i Lleida, així com a les ciutats barcelonines de Cornellà de Llobregat, Granollers, Igualada, Mataró, Terrassa, Vic i Vilafranca de Penedès, a més de ciutats de tot Espanya.





La concentració de Barcelona ha ocupat la Via Laietana i treballadors han protestat també pels seus conflictes laborals, com són els casos de Nissan i Alliance Healthcare.





S'han format diferents blocs on hi havia treballadors de sectors com la sanitat, la dependència, l'educació, l'administració pública, els transports, el comerç, l'hostaleria, la neteja, la seguretat privada, els sectors industrials i l'agroalimentari.





A la concentració també s'ha posat en valor el diàleg social per aconseguir negociar i pactar un gran acord que trobi les mesures necessàries i efectives per sortir de la crisi.





Així, aposten per un nou model industrial, energètic, turístic, de mobilitat i de comerç, de manera que les transicions siguin justes per a les persones i que no es quedi ningú enrere, han defensat.