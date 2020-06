Familiars i forces polítiques exigeixen a la Generalitat que recuperi la gestió de les residències d'Eulen

Els familiars de les persones ingressades en residències de gent gran que són gestionades per l'empresa Eulen exigeixen que la Generalitat li retiri de manera definitiva la concessió d'aquesta gestió a aquesta empresa privada.









La decisió de la Generalitat d'obrir un expedient a Eulen per les greus irregularitats detectades en dues residències de Barcelona, Bertran i Oriola, a la Barceloneta, i Mossèn Vidal i Aunós, a Sants, no semblen, en opinió dels familiars, mesures suficients per posar fi a la situació que es viu a les residències.





Els familiars dels ancians internats en aquestes residències consideren que l'única solució acceptable és que el Govern retiri de manera definitiva la concessió a aquesta empresa, a la qual denuncien des de fa temps per les irregularitats que s'han detectat en el tracte que es dispensa a seus familiars i en la gestió de les residències.





Defensen que aquest tipus de mesures cautelars tot just serveixen per a res i que, mentre l'expedient està obert, l'empresa continua gestionant els centres. Així ho ha denunciat María José Carcelén, portaveu de la Coordinadora Residències 5+1 , en declaracions a TV3: "Parlaven que s'havia fet la intervenció i que hi havia un canvi temporal de gestora, però fins ara està gestionant Eulen. Jo vaig preguntar a una reunió de Consell de Participació de Vidal i Aunós. A mi em van dir que la residència estava intervinguda però que durant el procés la continuava gestionant Eulen. Ens ho va dir el funcionari encarregat de supervisar i la delegada de Salut. De fet, la directora segueix sent d'Eulen".

















Per la seva banda, la filla d'una interna de la residència Bertran i Oriola, el seu pare va morir a l'abril en aquesta residència, ha afirmat que les mesures cautelars que ha posat en marxa la Generalitat no són suficients. "Una mesura cautelar no vol dir que li hagin retirat la gestió. Eulen segueix estant a la residència. El que li demanem a la Generalitat és que, després de 40 morts que hi ha hagut a la residència, després de les denúncies i de tot el mal que ho han fet, que ja ho saben per les inspeccions que han fet, és que retiri a Eulen per sempre i que sigui la Generalitat la que agafi la gestió".





També els partits polítics s'han posicionat respecte a aquest assumpte. Podem ha publicat un manifest en el qual exigeix a la Generalitat que recuperi la gestió de les residències i assumeixi les seves responsabilitats "dignificant i garantint la qualitat de l'atenció en les residències, apostant per un sistema públic, posant les persones i les seves necessitats a centre on es fomenti l'atenció i l'autonomia personal per davant de criteris economicistes".





A més, al costat del PSC ha presentat una moció a l'ajuntament de Sant Joan Despí en què denuncien que a la residència Sophos de la localitat han mort 35 interns dels 111 residents i s'han contagiat 120 persones, entre persones grans i treballadors del centre.