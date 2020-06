Residències 5+1 exigeix ​​a la Generalitat que revoqui les concessions de l'atenció mèdica a les residències de gent gran

L'atenció mèdica en els centres sociosanitaris dependents de la Generalitat està en dubte. Els familiars de moltes persones de la tercera edat que viuen en aquestes residències porten criticant des de fa temps un sistema d'atenció que consideren inadequat i que no compleix amb els paràmetres mínims exigibles.





Les persones residents són extremadament vulnerables i necessiten atenció mèdica permanent. No obstant això, denuncien els familiars dels residents, en la majoria de les ocasions les atencions que reben es redueixen, en molts casos, a una simple consulta telefònica, de manera que el personal mèdic a penes tenen contacte amb la gent gran.





Es dóna el cas, asseguren els familiars, que una vegada una persona és internada en un centre sociosanitari perd el dret a ser visitat al centre d'atenció primària en el qual era atès abans del seu ingrés. Això implica que el seu historial mèdic pràcticament es queda a zero per als serveis mèdics de les residències, que pertanyen a una entitat privada.





Des que es va fer la concessió, la qualitat de l'atenció mèdica a les residències ha baixat molts punts. I des de la Plataforma Residències 5 + 1 han denunciat els grans defectes que es donen en aquest tipus servei privatitzat. La Generalitat va optar per la privatització de l'atenció mèdica en els centres de la seva propietat i per la gestió privada d'alguns centres, i algunes de les concessions van anar a parar al Grup Mutuam.





Són moltes les plataformes civils que han exigit a la Generalitat que revoqui les concessions a empreses privades de l'atenció mèdica en els centres sociosanitaris i que siguin les administracions públiques les que ofereixin aquest servei.





Les queixes presentades per l'estat en que els mateixos familiars han trobat als seus majors en determinades residències ja va llançar la veu d'alerta fa algun temps, encara que després el viscut durant la pandèmia la indignació en la societat s'ha disparat.





Des de la plataforma denuncien, a més, l'opacitat amb la qual es van fer els processos d'aquestes concessions, i les següents renovacions, i han exigit a la conselleria de Salut que faci públics els termes del contracte amb les empreses concessionàries.





No obstant això, les peticions de les associacions han caigut en sac foradat. "Mai hem demanat trobar, ni ens ho han volgut facilitar des de Salut, ni a nosaltres ni a ningú, el concurs públic pel qual es va fer la concessió", denuncia María José Carcelén, portaveu de la plataforma Residències 5 + 1. "És més, creiem que el contracte s'acabava a final d'any i que ha estat renovat sense cap tipus de publicitat", afegeix.





Carcelén afirma que aquesta concessió va perjudicar l'atenció mèdica que reben les persones grans. "Les persones no tenen metge assignat, el seu historial mèdic de la sanitat pública queda esqueixat de què tenen a la residència, gairebé totes les consultes mèdiques es fan per telèfon, de manera que el contacte metge-pacient gairebé ni existeix. I això que parlem de persones que requereixen d'una atenció mèdica constant ", assegura.





El problema rau, segons la seva denúncia, en què el servei mèdic el porta una empresa privada que té unes prioritats molt diferents a les de la sanitat pública. "Tot en l'atenció mèdica està distorsionat. Els visiten cada 15 dies, els metges amb prou feines coneixen el seu historial, i hi ha un metge per desenes de pacients que, per les seves condicions i la seva edat, necessiten una atenció molt més personalitzada. L'assumpte és tan delicat que, per exemple, durant la pandèmia l'atenció mèdica va tornar a la sanitat pública, però es van trobar que no hi havia historials mèdics, estaven desapareguts".





Afegeix que l'atenció es veu seriosament perjudicada per la falta de personal, tant mèdic com per a la cura de la gent gran. "En la majoria dels centres, a les nits no hi ha metge i amb prou feines una infermera o cuidador per planta, en la qual pot haver-hi 30 o més ancians. Així és molt difícil que rebin una atenció correcta", assenyala.