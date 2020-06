La Generalitat ja es planteja canviar el model de residències sociosanitàries

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una taula de treball per analitzar la situació en què es troba en sistema de residències de la tercera edat. La crisi del coronavirus ha posat de manifest les enormes mancances d'un sistema que no ha estat capaç de donar una resposta adequada a la crisi.









La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, que dirigeix Chakir El Homrani, és l'encarregada de portar endavant l'estudi per elaborar les propostes que han d'ajudar a millorar el sistema d'atenció a la gent gran, amb discapacitat o amb problemes mentals.





La taula de treball durà a terme la seva anàlisi de la situació durant els sis mesos vinents per fer una proposta "concreta" que impulsi un model d'atenció integral i comunitari a les persones que afavoreixi el seu empoderament, abordi el seu aïllament i soledat no volgudes, i avanç cap a un model d'envelliment actiu en l'entorn domiciliari.





La feina dels experts no es limitarà a repensar i millorar un model d'atenció previ o alternatiu a les residències, com són els serveis d'atenció domiciliària ja existents, sinó que també abordarà el mateix sistema residencial per a fer-lo més humà.





L'equip d'experts està format per una quinzena d'homes i dones procedents de l'àmbit públic i privat, i de sectors com l'acadèmia, la sanitat, la gestió de recursos assistencials o l'economia, ja que un dels factors a treballar serà el finançament del sector social a Catalunya.