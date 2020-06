La Fiscalia General de l'Estat ha estat desallotjada per dos positius en Covid-19

Dos positius en covid-19 detectats entre el personal de la Fiscalia General de l'Estat obligarà a desallotjar matí la seu de el Ministeri Públic a Madrid perquè pugui ser desinfectat, han informat fonts d'aquestes institució.









Aquest dilluns el personal ha acudit amb normalitat a la seu del carrer Fortuny, on se li ha comunicat que, a l'haver-se detectat que dues de les persones que ocupen aquesta seu han donat positiu en un test de covid-19 es procediria a contractar una empresa de desinfecció, que actuarà aquest dimarts al Palau de Fontalba.





En un Decret signat per la fiscal general Dolores Delgado s'assenyala que una de les treballadores que han donat positiu estava encarregada del repartiment i remissió de documentació entre fiscals i altre personal, per la qual cosa s'ha decidit, "amb caràcter preventiu" i a l'espera de les indicacions oportunes per l'autoritat sanitària, la paralització de l'activitat presencial i la suspensió de les reunions "per als pròxims dies".





La finalitat de manar a tot el personal a casa té com a objectiu, segons assenyala el Decret, "evitar el trasllat de documents dins de la pròpia Fiscalia "o cap a altres òrgans o institucions relacionats amb ella", així com la pràctica de diligències que poguessin afavorir la transmissió del coronavirus. Igualment se suspenen "qualssevol juntes o reunions de caràcter presencial".





Delgado ha acordat igualment "l'estricte compliment de totes les mesures preventives recomanades per l'autoritats sanitàries" a l'espera de conèixer el protocol a seguir en el cas de contagi per coronavirus, i comunica aquest decret al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial (CGPJ).





Segons les mateixes fonts, demà el personal de fiscalia va a teletreballar i té previst tornar als seus despatxos de Fortuny el dimecres, si bé el decret parla de suspensió de reunions fins als pròxims dies sense concretar data del reinici de les activitats.





Altres fonts assenyalen que aquest temps de paralització hauria d'estendre's a dues setmanes, en compliment dels protocols que es vénen aplicant des de l'inici de la pandèmia.