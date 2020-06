Pedro Sánchez prega als espanyols davant els rebrots de coronavirus: "no baixem la guàrdia, siguem mur"

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha llançat un "prec" als ciutadans davant els rebrots que s'han registrat en els últims dies com a conseqüència decoronavirus. "No baixem la guàrdia", ha apel·lat al que és la seva primera intervenció després de l'arribada de la denominat nova normalitat en el conjunt de país.









"Podem ser mur o ser transmissor. Siguem Mur !, no baixem la guàrdia", ha emfatitzat Pedro Sánchez, qui en el seu discurs a Ourense, en un míting en el qual ha donat suport a el candidat socialista a la Presidència de la Xunta, Gonzalo Caballero, ha reconegut que un dels moments "més dolorosos" durant aquests mesos han estat els casos dels morts pel covid-19 i per això se celebrarà una cerimònia d'estat el proper 16 de juliol.

















Pedro Sánchez ha agraït la "disciplina, solidaritat i esperit de victòria de el poble espanyol i gallec" a l'hora de mantenir el confinament, però ha insistit en "no abaixar la guàrdia".





"Fem tot el possible per no tirar per terra l'enorme sacrifici que tots hem fet de forma individual o col·lectiva", ha clamat.