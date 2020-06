Col·lectius LGTBI demanen modificar el Codi Penal per prohibir i sancionar les "teràpies de reconversió"

La Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB) i COGAM, Col·lectiu LGTB + de Madrid, han presentat amb motiu de l'Orgull Estatal LGTBI 2020, un decàleg de reivindicacions, entre les que destaquen "la modificació del Codi Penal per prohibir i sancionar les suposades teràpies de reconversió ","el dret d'autodeterminació de les persones trans "o "l'aprovació urgent d'una legislació estatal que garanteixi els drets del col·lectiu LGTIB ".









Segons precisen en un comunicat, aquest any, "la crisi de desigualtat estructural en què viu la societat ha conviscut amb una crisi sanitària, el que ha provocat que les persones més vulnerables, com les persones LGTBI, pateixin més riscos".









Per això, reivindiquen l'aprovació urgent d'una legislació estatal que garanteixi els drets de les persones trans i de la resta del col·lectiu LGTIB, així com que es garanteixi una atenció especialitzada per a les persones LGTBI víctimes de violència en l'àmbit familiar, sigui intragènere o per LGTBIfobia.





També demanen una regulació extraordinària per a les persones migrants, refugiades o sol·licitants d'asil; i paquets reals de mesures específiques "per atendre la situació d'extrema vulnerabilitat en la qual la crisi ha deixat a les dones trans treballadores de l'sexe i als homes treballadors de l'sexe, a més d'un pla nacional d'ocupació per a persones trans".





Igualment, reclamen una educació en diversitat LGTBI obligatòria i transversal "per eradicar el bullying i la LGTBIfobia i per protegir la totalitat de l'alumnat enfront de l'veto parental", així com la modificació del Codi Penal "per prohibir i sancionar les suposades teràpies de reconversió".





Així mateix, reclamen l'adequació a les realitats LGTBI dels serveis sociosanitaris destinats a majors i la inclusió de les especificitats de la gent gran LGTBI en protocols i procediments d'atenció a la població més gran.





A més, r eivindican el dret de filiació de les parelles de dones en igualtat de condicions a les parelles mixtes i l'accés a la reproducció assistida de les parelles de dones i les dones sense parella, així com la implementació de manera urgent de l'Pacte Social per la No Discriminació i la Igualtat de Tracte associada a VIH, així com el desenvolupament de mesures "per evitar la reestigmatización de les persones amb VIH com a conseqüència de la pandèmia de l'Covid-19".





Les presidentes de FELGTB i COGAM, Uge Sangil i Carmen García de Merlo, respectivament, animen a la població a sumar-se a la manifestació virtual que tindrà lloc aquest dissabte 4 de juliol a les 19.00 hores a través del web: https: // orgullolgtb .org / . "A quest Orgull aprofitarem les noves tecnologies per fer arribar encara més lluny els nostres missatges de denúncia i les nostres reivindicacions de justícia", asseguren.