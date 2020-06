La Moncloa va moure fils per canviar la direcció d'El País

Pedro Sánchez va intentar accelerar els contactes amb els accionistes de Grup Prisa perquè Javier Monzón no es fes amb la presidència d'El País després del nomenament de Javier Moreno com a director, segons informa Confidencial Digital. Però Telefónica no s'ha posicionat amb el president.









Sánchez ha tingut suport del Grup Prisa des que va arribar a la Moncloa, però el 15 de juny, sempre segons el diari digital, hi va haver un canvi que va fer saltar les alarmes a la Moncloa: Soledad Gallego Díaz abandonava El País per donar pas a Javier Moreno. Iván Redondo, cap de gabinet de Sánchez, va aconsellar al president que havia d'assegurar-se continuar comptant amb el suport del Grup Prisa, sobretot del seu principal capçalera. Javier Moreno, que ja havia estat director d'El País entre 2006 i 2014 és vist com "el moderat", i des de la Moncloa van creure que podia provocar un canvi en la política del diari respecte al Govern central que afectés negativament l'Executiu.





Dilluns, en la junta d'accionistes de Prisa, Javier Monzón es va imposar com a president del grup, tot i que va obtenir menys vots que la resta de consellers. Així les coses, de moment no hi haurà cap gran canvi a Prisa, encara que alguns analistes pensaven que Amber Capital, que té el 29% de el grup, podria intentar treure a Monzón del seu càrrec. Aquesta seria també la intenció del Govern central, juntament amb accionistes com el xeic de Qatar Khalid Al-Thani o el fons Melqart Asset Management.





Però segons fonts del diari digital, Telefónica, que posseeix un 9,4% de les accions, ha estat la clau per frenar l'intent de el govern de destituir Montsó. "Rodó es va centrar en Pallete. Sabia que amb Ana Botín no hi havia molt a fer. És molt amiga de Montsó ", expliquen aquestes fonts.





I és que Sánchez va apuntar en un moment del seu mandat a César Alierta, l'expresident del grup, de ser el responsable de l'actitud hostil dels mitjans de Prisa contra ell ia favor de Susana Díaz, i el va acusar de treballar "perquè la esquerra no s'entengués".





La relació amb el PP i amb Felipe González

Si bé la relació de Pallete amb Sánchez és bona, el director de Telefónica no vol ficar-se en aquests temes ja que el seu objectiu és empresarial.





Fa una setmana, Montsó i Javier Moreno es van reunir amb Pablo Casado. Tot i que la cita no va sortir a l'agenda oficial del PP, la trobada dóna mostra de la bona relació dels dirigents amb els populars.





A més, Monzón i Moreno també tenen una molt bona relació amb Felipe González, fet que, juntament amb la reunió amb el PP, pot incomodar Pedro Sánchez.