Prisa guanya oxigen venent el 30% de Media Capital, la seva ruïnosa filial a Portugal

Per fi sembla que Prisa ha aconseguit encarrilar la tortuosa venda de Media Capital, la societat portuguesa propietat del holding mediàtic. Prisa ha anunciat la compra de 30,22% Media Capital per part de Pluris Investments, signatura de l'empresari lusità Mario Ferreira.





Fundada el 1992, Media Capital és propietària de TVI, que agrupa els canals de televisió TVI, TVI 24, TVI Fiction, TVI Reality, TVI Àfrica i TVI Internacional. Així mateix, entre els actius del grup es troben 14 dials i Plural Entertainment, una de les principals productores audiovisuals de Portugal.









Malgrat l'aparença robusta del grup, durant els últims anys la companyia no ha estat més que un llast pel propietari d''El País' i la 'SER'. En 2018, Prisa es va veure obligada a reduir el seu valor en 76 milions d'euros, alhora que va augmentar el seu deute en més de 100 milions. Des de llavors, el grup presidit per Javier Monzón s'ha fixat com a objectiu desfer-se de la seva aventura al país veí.





No obstant això, la venda ha estat maleïda des de fa dos anys. Quan per fi Prisa va convèncer a Cofina per adquirir la seva filial portuguesa per 170 milions, el comprador va descartar l'operació en exigir-li el grup espanyol una ampliació de capital per sufragar l'enorme passiu de Media Capital.





Mesos abans, la multinacional francesa Altice també va dir no per 440 milions d'euros, una suma molt superior que va haver de revisar-se per la caiguda del mercat publicitari.





PRISA, LA CRISI QUE NO ACABA





La venda de 30,22% Media Capital s'emmarca en la política de desinversió d'actius considerats no estratègics empresa pel grup, que, segons ha assenyalat, li permet "posar el focus en l'enfortiment de Santillana i en la transformació digital de seus mitjans de comunicació a Espanya i Llatinoamèrica".





Després d'aquesta retòrica comercial, s'amaga una situació molt preocupant per al Grup Prisa. El grup va obtenir un resultat net negatiu de 110.400.000 d'euros entre gener i setembre de 2019 , davant el resultat net negatiu de 3 milions d'euros registrat en el mateix període de l'any anterior.





Segons va informar Prisa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), aquest resultat va estar afectat pel registre de la provisió extraordinària de 51 milions d'euros per un litigi amb Mediapro i pel pèssim negoci de Media Capital, precisament la peça fràgil del grup que Prisa vol treure de sobre.





ERTO I MUR DE PAGAMENT





Recentment, el vaixell insígnia del grup, el diari 'El País', ha anunciat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per als pròxims vuit mesos (entre el 6 de maig i el mes de desembre) i no descarta que, després aquest període, hagi de realitzar acomiadaments. En aquest expedient es veuran inclosos la majoria dels 400 empleats que formen part de la plantilla del diari.





A més, 'El País' ha instal·lat un mur de pagament per accedir a algunes de les seves notícies, intentant d'aquesta manera que part dels seus usuaris se subscrigui per llegir els seus continguts a Internet com a forma alternativa d'aconseguir ingressos.