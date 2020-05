El País aprova un ERTO per als següents vuit mesos sense descartar acomiadaments

El coronavirus està arrasant amb tot, i en aquest tot també s'inclouen els mitjans de comunicació, que es veuen obligats a reduir les seves plantilles per afrontar la caiguda dels ingressos publicitaris. Ara, el diari més venut d'Espanya també s'ha vist obligat a deixar els seus treballadors a casa: El País ha anunciat un expedient de regulació temporal d'ocupació per als pròxims vuit mesos i no descarta que, després d'aquest període, hagi de realitzar acomiadaments









L'ERTO estarà vigent des del 6 de maig fins al mes de desembre. La majoria de membres de les 400 persones que formen la plantilla estan inclosos en l'expedient, només s'han salvat els que tenen sous inferiors a 33.600 euros bruts anuals.





L'expedient no tindrà efecte sobre els dies de vacances, festius i plusos per treballar en cap de setmana o per nocturnitat. Tampoc s'aplicarà als col·laboradors amb salaris inferiors a 30.000 euros.





D'altra banda, l'acord preveu que si els ingressos per publicitat cauen un 10% o menys durant 2020, l'empresa abonarà mil euros bruts a les persones afectades per l'ERTO, segons informa 'PR Noticias'.