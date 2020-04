La plantilla d''El Periódico', en guerra contra l'ERTO proposat per la direcció

El grup Prensa Ibérica ha incendiat la redacció de 'El Periódico' amb la seva proposta d'un ERTO per a la meitat de la plantilla. Segons informa 'Vozpópuli', el comitè d'empresa del diari ha rebutjat l'última proposta de la direcció, que contemplava una rebaixa del 40% fins al 30 de juny i un ERTO del 13% fins al 31 de desembre.





Els representants dels treballadors van votar en assemblea si havien d'acceptar la contraproposta de l'empresa, però va ser rebutjada per 72 empleats enfront de 45 que van votar a favor, cinc abstencions i dos vots en blanc.









En aquest punt, la relació entre els empleats i la cúpula de l'empresa estan trencades. La redacció de la capçalera no contempla més pèrdua de personal, quan porta un any amb un degoteig de baixes des que Javier Moll es va fer amb els actius de Grup Zeta.



Des del Comitè han lamentat que els nous propietaris del grup mantinguin la política d'acomiadaments per reflotar el grup, i tot i que reconeixen que la situació econòmica és adversa, consideren que la proposta de la direcció és excessiva.





Encara que de moment no es plantegen mesures de pressió com una vaga, el fracàs de la negociació deixa tocada la relació laboral en una conjuntura complicada encara més per la crisi del coronavirus.