El vicepresident d'Òmnium denúncia "racisme institucional" contra dos detinguts durant l'1-O

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha lamentat aquest dimarts el "racisme institucional" contra dos joves de nacionalitat marroquina, que porten nou mesos en presó preventiva, a la presó Puig de les Basses de Figueres (Girona), per participar en les protestes per la sentència de Tribunal Suprem (TS) de l'1-O.









"Aquesta persones, per ser catalans d'origen marroquí, migrants, pateixen aquest racisme institucional. Són els únics que resten a la presó per les protestes per la sentència de l'1-O, i estem aquí per demanar la seva llibertat", ha assegurat en declaracions a els mitjans abans de participar en una concentració de suport que s'ha convocat davant el Palau de Justícia de Girona, amb la presència també de l'ANC, la CUP i Espai Antiracista.





Per Mauri, els nou mesos de presó preventiva que han passat és "injustificada, arbitrària i demostra que hi ha repressió contra la dissidència, el dret a manifestació i que hi ha racisme institucional", i per això ha demanat que els deixin en llibertat.





"És un nou dia per reivindicar l'amnistia per a tots els represaliats i per recordar a les més de mil persones que, des de setembre de 2017, han patit presó, exili o judicis de forma injustificada", ha apuntat.





Mauri també ha llegit una carta que el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha enviat als dos joves, en la qual crida a protestar contra "la injustícia i a combatre la repressió", encara que també recalca la força de la solidaritat.





Aquest dimarts els dos acusats seran jutjats per la Secció Quarta de l'Audiència de Girona per presumptes delictes de desordres públics, atemptat als agents de l'autoritat, danys i dos delictes lleus de lesions.





Els fets van passar a Girona el 2019, i segons el fiscal, que demana per a ells nou anys de presó, els acusats van participar encaputxats en una protesta per la sentència de l'1-O davant la Subdelegació de Govern, on van insultar agents, van llançar objectes i pedres que van aconseguir a aquests funcionaris i a vehicles policials.