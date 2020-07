Els treballadors de la mina de Vilafruns diuen "prou"

Vilafruns s'ha posat en boca de tots. I és que en l'últim mes, en aquesta mina gestionada per Iberpotash, de el grup israelià ICL, han mort dos treballadors, Pau i Àngel, mentre treballaven.





MÉS INFORMACIÓ Vaga a la mina d'Iberpotash a Sallent després de la mort de dos treballadors





Però això no és tot: tan sols unes setmanes abans del primer incident mortal, un altre treballador de la mina també va patir un accident. Si bé en aquest cas no va ser mortal, els seus companys expliquen que va ser molt greu.





Com a signe de protesta, sota el lema 'Per la seguretat a la mina', uns 350 treballadors van omplir el dimarts els carrers de Sallent (Manresa) amb una marxa lenta que va acabar a l'ajuntament, on es va llegir un manifest. Tal com va explicar el secretari general de CCOO de Catalunya Indústria al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Josep Rueda, "la mina no és segura". Un dels exemples que va donar el secretari general és que no hi ha màquines suficients per mirar totes les galeries de mina i assegurar que no s'esfondren.





Una cosa que també denuncia a aquest diari Victor Padilla, empleat d'Iberpotash i afiliat a la UGT, que explica que des del sindicat lamenten els tres incidents i denuncien que l'empresa propietària de la mina, la israeliana ICL, fa temps que no compleix les seves obligacions i posa en perill a personal de la mina.





Subcontracta d'empleats

L'empresa va elaborar el 2011 un Pla Industrial de 2011 mitjançant el qual pretenien tancar el pou de Sallent i traslladar als treballadors a Súria. Però, tal com explica Victor Padilla, hi ha hagut molts problemes tècnics que han portat a pèrdues econòmiques a l'empresa i això ha provocat que el pla s'allargui indefinidament.





La idea era que Vilafruns reduís la seva producció per incorporar-se progressivament a la plantilla de Súria. En canvi, l'empresa ha augmentat produccions per vendre més mineral i per cobrir les despeses de Súria. "Així ha anat creixent la plantilla de subcontractats", relata Padilla. "Durant aquests anys ha crescut a uns nivells exagerats i a l'agost tota la producció va passar a ser enterament de Muntatges Ros".





Fa mesos que els treballadors de la mina denuncien que la situació els podia portar a conseqüències com les que han ocorregut. Els empleats demanaven que ICL augmentés el nombre de treballadors propis, ja que, des de fa un temps, l'empresa israeliana subcontracta treballadors per mitjà de Muntatges Rus, i els treballadors denuncien la falta de drets laborals. El comitè d'empresa d'Iberpotash al centre de Sallent porta temps advertint el perill a què s'enfronten els treballadors, i el 24 de febrer va enviar una carta denunciant la precarietat laboral que patien i de com aquesta podia portar a situacions com les que s'han produït.









El primer incident mortal, de el 4 de juny, es va produir com a conseqüència de la manca d'inspecció de la zona, i l'últim, el del 25 de juny, va ser per un despreniment. L'empleat, que havia estat subcontractat per Muntatges Rus, estava treballant a la cinta transportadora quan una roca es va desprendre.





Aquesta empresa és d'alta perillositat. No tenim mitjans per treballar contra la precarietat laboral. Estem molt indefensos amb aquest tema







Des d'UGT denuncien aquesta situació perquè "a l'ésser una empresa de subcontracta, Muntatges Ros té una precarietat bastant més elevada. Hi ha contractes que s'acaben sense motiu, per exemple ", continua Victor Padilla. Des del sindicat demanen més personal propi per evitar aquesta situació, i expliquen que si bé quan el personal propi veu una irregularitat ho notifica a l'empresa, els empleats de Muntatges Ros no se senten segurs de denunciar els perills que puguin trobar a la mina.





"Aquesta empresa és d'alta perillositat. No tenim mitjans per treballar contra la precarietat laboral. Estem molt indefensos amb aquest tema ", denuncia Padilla. "La reducció de despeses no pot suposar que ningú perdi la vida en el seu entorn laboral en cap lloc", han lamentat des de la UGT en un comunicat el dijous.





Així les coses, l'empresa ha informat a el comitè que pararà la producció durant tres setmanes ja que volen esperar un informe d'experts internacionals, però des d'UGT FICA de Catalunya temen que això li serveixi de pretext per tancar la mina, fet que posaria en perill 350 llocs de treball. Roda va indicar als mitjans que, des de CCOO esperen i estan segurs que la vaga de dimarts serà un èxit perquè els treballadors d'Iberpotash, de el grup ICL, estan "molt cabrejats i preocupats".





Els treballadors reclamen responsabilitats

Després del primer accident mortal, tant els sindicats com la CUP van demanar la compareixença al Parlament dels consellers d'Empresa, Àngels Chacón, i de Treball, Chakir el Homrani, ja que consideren imprescindible que donin explicacions sobre els greus accidents laborals a la mina .





Si bé Chacón va dir que aquest accident era "inexplicable", això no va fer més que empitjorar la situació, ja que des de la UGT saben molt bé quina és la raó dels accidents i reclamen que la prefectura mines està directament lligada al seu càrrec. "Creiem que han de fer un informe sobre el que ha passat. Des de fa tres setmanes, i malgrat haver fet la investigació, no hi ha hagut explicacions ", reclama Padilla.





Chacón també ha advocat per l'imminent tancament de l'empresa mentre s'investiguen els fets i va afegir que caldrà que l'empresa i la Generalitat s'investiguin els fets per mitjà d'auditors internacionals ja que "no és normal que hi hagi dos accidents en tan poc temps".