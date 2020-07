El Govern es prepara per a un rebrot i Torra creu que l'emergència no finalitzarà "fins que hi hagi una vacuna"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avisat aquest dimecres que la pandèmia del coronavirus encara no s'ha acabat i ha assegurat que el Govern es prepara per a un possible rebrot: "L'emergència no s'ha acabat, no finalitzarà fins que hi hagi una vacuna".













En la seva intervenció al ple de Parlament monogràfic sobre el coronavirus, ha assegurat que a la Generalitat "no li tremolarà la mà" per prendre les decisions necessàries per afrontar un rebrot o una segona onada de contagis, i per això està elaborant plans de contingència en tots els departaments i 80 plans sectorials per reaccionar de la manera més ràpida possible.





"El Govern no es relaxa, seguim en tensió i ho farem els pròxims mesos", i ha cridat a la ciutadania a seguir actuant amb responsabilitat i contenció.