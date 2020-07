La pandèmia de la Covid-19 deixa un futur incert per al sector de l'habitatge

Les conseqüències de la pandèmia sobre el sector immobiliari encara són una incògnita. Tots els analistes tenen clar que no sortirà indemne de la crisi i s'estan fent càbales sobre els efectes reals i el temps que trigarà a tornar a aixecar el cap. Del que no hi ha dubte, assenyalen els experts, és que el pas de la Covid-19 ha suposat un enorme sobresalt a un sector que encara arrossega els efectes de la crisi de 2008.









Les previsions més optimistes apunten que es trigarà entre dos i tres anys a recuperar el terreny perdut, sobretot en el segment de la compravenda, molt més afectat per l'impacte de la crisi en l'economia de moltes famílies que abans del confinament estudiaven l'opció d'adquirir un habitatge en propietat.





El sector estava començant a treure el cap després del fortíssim cop que va rebre en la passada crisi de 2008, quan va aparèixer la Covid-19 per tornar a acarnissar-se amb ell. Els descensos en la compra d'habitatges han assolit xifres de fins al 70%. Menor impacte ha tingut en el segment del lloguer, que a més s'ha vist mitigat per les ajudes públiques als ciutadans.





Depenent del segment que s'analitzi, la situació varia sensiblement. Lloguer, compravenda o construcció, residencial, oficines o retail, es veuran afectats en major o menor mesura. Major ha estat l'impacte en la compravenda que en el lloguer, i més ha notat la crisi al sector del retail que el residencial, tot i que no serà fins que passi un temps que es coneixerà el veritable abast de la crisi en cada un d'ells.





Les dades conegudes fins al mes de maig són descoratjadors. La baixada en el nombre d'operacions de compravenda tancades és espectacular i en alguns llocs arriba fins al 70%. Les raons cal buscar-les, sobretot, en la dràstica reducció d'ingressos que han patit molts dels que estaven pensant a comprar-se un habitatge. A més de la impossibilitat de desplaçar-se a visitar els habitatges, el temor que la crisi econòmica s'estengui en el temps ha estat un fre insuperable per a moltes persones.





A L'ESPERA

Sempre que sobrevé una crisi com la que el món està patint a hores d'ara, la prudència s'imposa quan es tracta d'assumptes econòmics i encarar una inversió com la compra d'un habitatge, la major despesa que afronta la majoria de les famílies en tota la seva vida, es posposa a l'espera de temps millors.









Els possibles compradors, confirmen els experts, han optat per esperar que la situació provoqui una sensible rebaixa dels preus dels habitatges. No obstant això, les rebaixes van 'per barris'. Encara que en algunes zones ja s'han produït notables descensos en el preu, en altres s'ha mantingut més o menys estable. A més, cal tenir en compte si el venedor té pressa i està disposat a rebaixar el preu, o si, per contra, prefereix esperar a la sortida de la crisi.





També ha tingut impacte el tancament de fronteres, que ha paralitzat moltes de les operacions de compra que tenen com a protagonistes a ciutadans estrangers. Encara que amb la reobertura és possible que la recuperació en aquest segment s'acceleri, els analistes prefereixen esperar que s'obri circulació completament per definir l'efecte que ha tingut la crisi en aquest segment.





AGUANTA EL LLOGUER

Al mercat de lloguer, la situació és diferent i no ha experimentat, malgrat tot, un descens significatiu del preu, excepte en el cas d'aquells arrendadors que han optat per rebaixar momentàniament el cost als seus inquilins perquè puguin fer front al pagament de la quota encara que hagin vist rebaixats els seus ingressos.





Si s'ha notat un increment substancial en el nombre de pisos que han entrat en el mercat de lloguer. Provenen, majoritàriament, del sector del lloguer turístic. Encara que solen tenir com a destinació el lloguer temporal, normalment per períodes mensuals, i que és probable que tornin al turístic quant se superi la pandèmia, de moment ha servit per augmentar l'oferta del lloguer, sense que això tot just hagi afectat a l'evolució del preu .





Els motius d'aquest canvi temporal cal buscar-los en el fet que el tancament de fronteres va provocar un espectacular descens de més del 90% en les reserves. Els propietaris van deixar d'ingressar diners mentre les despeses es mantenien, de manera que molts d'ells van optar per passar-se, almenys de moment, al lloguer tradicional.





CANVI DE PREFERÈNCIES

Un dels aspectes que més han destacat els analistes és el fet que les persones que busquen comprar un habitatge han canviat les seves preferències. Fins ara, la localització era un dels aspectes més importants l'hora de decidir-se per una opció o altra.









El confinament ha fet que moltes de les persones que busquen habitatge hagin optat per canviar les seves exigències. Ara, es busquen habitatges en espais poc massificats, amb zones verdes properes, amb terrasses o balcons. Tot i que el poder dels grans centres urbans seguirà sent el principal focus d'atracció.





LA RECUPERACIÓ

No es veu una sortida a curt termini. Els auguris més optimistes parlen de dos o tres anys, tot i que n'hi ha de més pessimistes. Encara que la construcció d'habitatges ha començat a recuperar el pols, cal que la resta dels sectors de l'economia li segueixi el ritme perquè la recuperació sigui ferma. Els analistes consideren que és molt probable que la compra d'habitatges de nova construcció es recuperi abans que la de les de segona mà.





Segons els experts, les operacions de compravenda que es van iniciar abans de la crisi han continuat quan la situació ho ha permès. La incògnita se centra a saber quant de temps trigarà a tornar a veure's un interès cert dels ciutadans en la compra d'un habitatge. I, també, quant de temps trigaran els compradors estrangers a recuperar l'interès en el mercat espanyol. Encara que això ja no depèn només de la situació de l'economia espanyola, sinó de la dels països de procedència dels possibles compradors.





No obstant això, hi ha una pràctica unanimitat en el fet que mentre el risc de contagi es mantingui i no aparegui una vacuna segura, el mercat immobiliari seguirà vivint en la incertesa. I aquesta incertesa és el pitjor diagnòstic que es pot contemplar.