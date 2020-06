La Generalitat torna a apostar per la construcció d'habitatges socials

La Generalitat ha renovat la línia de finançament per a construir habitatges de lloguer social amb una nova convocatòria de subvencions, segons ha informat en un comunicat la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.





Protesta pels preus abusius dels lloguers









La secretària d'Agenda Urbana, a través de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, ha obert aquest dilluns una convocatòria per subvencionar part dels interessos dels préstecs atorgats per l'Institut Català de Finances (ICF) per construir promocions d'habitatge amb protecció oficial i allotjaments dotacionals de lloguer.





Els promotors, ajuntaments i entitats socials que construeixin o comprin pisos per destinar-los a lloguer social poden fer-ho mitjançant préstecs de l'ICF, que tindran un tipus d'interès bonificat gràcies a aquest ajut: serà fix de l'2% en 25 anys.





La voluntat de la Generalitat amb aquesta línia d'ajuts és oferir als promotors finançament per construir habitatges de lloguer a un preu assequible i incrementar el parc d'habitatge social de Catalunya.





Aquesta línia de col·laboració entre l'Agència d'Habitatge i l'ICF es va establir el 2018, amb línies de finançament amb condicions preferents per a promotors públics i privats, ajuntaments i entitats de l'tercer sector.





L'ajuda també està pensada perquè comunitats de propietaris puguin demanar préstecs per fer obres de rehabilitació.