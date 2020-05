Per què no baixa encara el preu de l'habitatge malgrat el coronavirus?

Després de la crisi sanitària, arriba la crisi econòmica. Els experts pronostiquen sacsejades importants en tots els àmbits de l'activitat productiva un cop se superi la primera fase de la lluita contra el Covid-19. També el sector immobiliari es veurà afectat per l'impacte del coronavirus, malgrat que els preus encara no hagin registrat fluctuacions rellevants.





Fernando Encinar, cap d'estudis d'Idealista, exposa la causa rere aquesta aparent tranquil·litat en el mercat de l'habitatge: "els preus es mantenen estables fins a l'obertura de mercat, tant de venda com de lloguer". Mentre no es pugui operar amb normalitat per les mesures de confinament, els propietaris mantenen congelats els preus. Si no es poden mostrar pisos o signar contractes d'arres amb facilitat, no té sentit que alterin el valor dels seus béns.





Això explica que, segons l'índex de preus del portal en línia, mentre que el preu de l'habitatge usat a Catalunya hi hagi registrat una baixada ínfima del 0,2% a l'abril, a la ciutat de Barcelona el preu hagi crescut un 1,1% durant el mateix mes. El mercat segueix a l'expectativa i encara no es pot observar amb claredat la dinàmica pronosticada pel portaveu d'Idealista.









CANVIS D'INTENSITAT VARIABLE





Ara bé, què passarà quan avanci la desescalada? Encinar creu que "res fa pensar que els preus no es veuran afectats negativament ja que no hi ha molt marge per a un escenari que no sigui el de baixada de preus", encara que assenyala que "l'ajust no serà tan sever com en el període 2010- 2013".





Aquesta caiguda s'explicarà per la necessitat de liquiditat de molts propietaris. Això provocarà un viratge en la dinàmica del sector, que passarà d'un mercat de venedors a un mercat de compradors que intentaran aprofitar les "gangues" emergents després de la pandèmia.





De forma col·lateral, aquesta revalorització pot contribuir a punxar la bombolla advertida per alguns agents com la taxadora Gloval. Segons les dades extretes del primer lliurament de la seva Observatori de Salut del Mercat Immobiliari, el 84% de les seccions censals a Barcelona estaven sobrevalorades.





Amb tot, Encinar torna a ser caut respecte als números en el cas del lloguer, que podrien variar entre grans ciutats com Barcelona o Madrid i altres mercats menys atractius: "en els mercats de poca demanda el preu tendirà a baixar", explica Encinar, però afegeix que "hi haurà altres en què per la forta demanda no esperem que a mitjà i llarg termini hi hagi una variació diferent del que venia experimentant en els mesos anteriors a la crisi sanitària".