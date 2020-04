Els arrendataris dels locals comercials hauran de pagar impostos encara que no rebin el pagament del lloguer

L'arribada del coronavirus ha provocat que molts petits negocis es quedin sense tenir ingressos i, per tant, sense la possibilitat de poder pagar la factura del lloguer dels seus locals. No obstant això, les seves arrendadors, encara que no vagin a rebre el pagament o pactin aplaçaments d'ell mateix, hauran de liquidar l'IVA del primer trimestre i, per tant, pagar impostos sense haver ingressat els diners corresponents a al mes de març.













De la mateixa manera, els propietaris d'habitatges de lloguer també han de declarar ingressos en l'IRPF de rendes que, en molts casos, no hauran rebut.





Fonts del Ministeri d'Hisenda asseguren a Vozpópuli que no descarten actuar si detecten anomalies en les liquidacions d'aquest any respecte a les de l'anterior. No obstant això, el sindicat de tècnics d'Hisenda (Gestha) creu que l'Administració hauria de ser més flexible en aquesta situació perquè cal que les empreses tinguin un mínim de liquiditat per a seguir funcionant.