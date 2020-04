Allau de crèdits en els bancs davant la ineficàcia de la moratòria hipotecària del Govern central

La banca està prenent la iniciativa davant la ineficàcia de les mesures sobre hipoteques posades en marxa pel Govern central. Així, molts bancs estan oferint flexibilitat als seus hipotecats perquè poden afrontar aquest compromís per la dificultat de acollir-se a les condicions de la moratòria establerts per l'Executiu.





Deu dies després que s'aprovarà aquesta moratòria, la xifra de sol·licitants d'algun tipus de suspensió o d'altres crèdits per a aquesta crisi es compten per "desenes de milers", segons fonts consultades per 'El Confidencial Digital'.









No obstant això, molts dels ciutadans que van a les oficines bancàries es troben fora de les previsions del Govern espanyol. Per accedir a una moratòria hipotecària, s'ha d'haver perdut la feina o sofert, en el cas de ser autònom, pèrdues d'ingressos o vendes de al menys el 40%. A més, es requereix que els ingressos de la persona sol·licitant no sobrepassin els 1.613,52 euros.





Davant d'aquesta situació, cada entitat està decidint lliurement a qui concedeix la moratòria. Mentre alguns bancs opten per allargar el termini dels préstecs, altres es decanten per contractar amb els seus clients un crèdit pont generós.





"El 70% dels clients que estan demanant ajornar un crèdit ja no tenen cap ingrés aquest mes d'abril", informen les mateixes fonts consultades pel digital. Si no assumir per compte propi mesures extraordinàries per sostenir als seus clients, la banca s'enfrontaria a una allau d'impagaments "sense precedents".