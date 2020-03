S'amplia a tres mesos la moratòria hipotecària

El Govern ha decidit ampliar a tres mesos la moratòria en el pagament d'hipoteca per a aquelles persones que hagin perdut la feina o hagin vist reduïts els seus ingressos com a conseqüència de la situació generada arran de la crisi sanitària per l'expansió del coronavirus, davant el mes que contemplava fins ara.













Així ho ha anunciat aquest dimarts el vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, a la roda de premsa posterior a Consell de Ministres.





També ha anunciat l'ampliació en l'abast de la moratòria als autònoms, professionals o pimes que pateixin extraordinàries dificultats i als préstecs no hipotecaris que mantinguin les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, incloent els crèdits al consum.





Amb l'extensió d'aquesta mesura, l'Executiu pretén oferir un alleugeriment econòmic i assegurar que els ciutadans no quedin exclosos de el sistema financer al no poder fer front temporalment a les seves obligacions com a conseqüència de la crisi sanitària.





Per compatibilitzar aquesta nova moratòria amb la hipotecària, s'ha procedit a ajustar el règim d'acreditació. Així, les entitats no han de tenir en compte l'aplicació d'una possible moratòria hipotecària a l'efecte de calcular si s'ha assolit o no el límit de la càrrega del 35% dels ingressos.





Amb això es pretén garantir el tractament equitatiu de creditors i que la moratòria hipotecària no beneficiï indirectament, per exemple, als creditors per crèdit a l'consum. A el mateix temps, busca abastar la casuística dels que no facin front a deutes hipotecaris, però hagin de fer assumir un o diversos préstecs que li suposen més d'un 35% dels seus ingressos.