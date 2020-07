Jutgen un home per assaltar a sis dones i agredir sexualment una a Terrassa

La Secció 22 de l'Audiència de Barcelona jutja des d'aquest dimecres un home que presumptament va assaltar entre 2016 i 2017 a fins a sis dones a pàrquings de Terrassa, i també va agredir sexualment una d'elles, que en la seva declaració ha assegurat: "No he estat capaç de tirar cap endavant en cap dels aspectes ".









La primera sessió del judici ha començat amb la declaració de totes les dones a les que va robar així com d'alguns dels seus cercles pròxims, i les víctimes han descrit un mateix 'modus operandi' --de nit, en un pàrquing fosc i amb la cara tapada-- i que fins sabia dades de les víctimes per la qual cosa se sospita que les havia seguit prèviament.









Els relats de les dones coincideixen que van ser assaltades en pàrquings que habitualment tenien enllumenat automàtic però que el dia del robatori havia estat apagat, i que les abordava sempre quan estaven soles, primer els demanava diners i després els exigia que entressin en els seus cotxes.





D'NEGRE I AMB GUANTS DE LÀTEX

Els feia preguntes personals o fins i tot els demanava que li mostressin al mòbil quants diners tenien en el compte bancari, en tot moment les alertava que si feien el que ell manava no passaria res i després s'anava amb els diners.





Sempre actuava vestit de negre, amb un passamuntanyes o 'buff' i amb uns guants blaus de làtex que les víctimes han reconegut en l'interrogatori quan se'ls ha exhibit, i en algunes ocasions les amenaçava amb una pistola que semblava real però que era de aire comprimit.





En gairebé totes les ocasions la quantitat que robava era poca: el que portaven les víctimes en efectiu, de vegades quatre euros i altres 20 --com màxim--, però les afectades han demanat ser indemnitzades per la por que van patir i que asseguren que encara pateixen.





AGRESSIÓ SEXUAL

L'única de les declarants que ha afirmat haver patit una agressió sexual per part de l'acusat i que havia de declarar en primer torn, ha hagut de parar per estar molt nerviosa i finalment ha declarat a al final i el tribunal ha decidit que fos sense confrontació visual amb el seu agressor.





Ha explicat que va succeir el dijous 30 de juny de 2017 a la una de matinada, quan ella es dirigia a casa seva després d'haver estat a casa de la seva parella, que va arribar a l'aparcament i es va trobar a l'home que el va apuntar amb una pistola, ella li va donar sis euros i després ell el va obligar a obrir el vehicle, que es reclinarà a l'interior i es tranquil·litzés.





Després d'això li va demanar que es despullés tot i les súpliques d'ella per no fer-ho, i li va fer tocaments durant 15 minuts, segons ha explicat: "Em pensava que em moriria. Em vaig acomiadar de la meva família, de la meva parella".





Ha dit que des que va passar fa ja tres anys no ha pogut reprendre la seva vida: "Ja no surto a certes hores. No surto amb les meves amigues. De vida sexual res, i estic rebent tractament psicològic", aspecte que ha també ha afirmat el seu parella, que ha dit en el seu torn de declaració que ja no ha tornat a ser la d'abans.





41 ANYS DE PRESÓ

La Fiscalia demana una condemna per un delicte d'agressió sexual, cinc delictes de robatori amb intimidació i un delicte de robatori amb intimidació en grau de temptativa un total de 41 anys, 11 mesos i 29 dies de presó, i un total de 402.543 euros en concepte d'indemnitzacions.





Està previst que se celebri la segona i última sessió el dimecres 8 de juliol i en ella declararà l'acusat, agents dels Mossos d'Esquadra i els perits.