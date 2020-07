Sanitat llança una campanya de conscienciació per a no relaxar-se sota el lema 'No ho llencis per la borda'

El Ministeri de Sanitat ha llançat aquest dimecres una campanya en xarxes socials per conscienciar la població de la necessitat de no abaixar la guàrdia davant el Covid-19 sota el lema 'No ho llencis per la borda'.





En un vídeo de 1.10 minuts de durada, el departament que dirigeix Salvador Illa adverteix de la necessitat de respectar les indicacions de Sanitat per prevenir la propagació de el nou coronavirus un cop que s'han relaxat les mesures de confinament i davant els rebrots en els últims dies .

















Aquest dimecres, els rebrots de contagis per coronavirus s'estenen en l'actualitat a l'almenys a 14 comunitats autònomes, tot i que els governs regionals insisteixen en el control d'aquests focus. Els nous casos a Andalusia fan que sigui la regió amb més brots actius (11) fins a la data. Tan sols la Comunitat de Madrid, La Rioja i Astúries no registren cap rebrot en els seus territoris.





El vídeo arrenca amb el lema 'tu no ho veus però segueix aquí' per reflectir diferents situacions de la vida quotidiana en què el virus pot estar present com és, per exemple, la manipulació d'aparells tecnològics com el mòbil o la tablet o en reunions familiars i d'amics.





"Si no vols que el coronavirus s'apunti a la festa", diu un text que acompanya unes imatges de gent ballant, cal seguir les recomanacions de Sanitat: Netegeu-vos les mans, mantingues la distància, fa servir la mascareta.





"Encara que no mola, menys mola tornar a això", finalitza mentre es mostren llits d'hospitals que van creixent en nombre segons avança el vídeo. "Avançar. Retrocedir. No el llencis per la borda", conclou.





El Ministeri de Sanitat ha registrat aquest dimecres vuit morts amb Covid-19 a 24 hores, així com 19 morts en l'última setmana, situant-se la xifra total de morts des de l'inici de la pandèmia se situa en els 28.363.





S'han notificat 149 nous positius, en comparació amb els 99 d'aquest dimarts, el que situa en 249.659 les persones que s'han infectat pel nou coronavirus. Fins 1.015 persones han iniciat símptomes de Covid-19 en les dues últimes setmanes, de les quals 293 s'han produït en els últims set dies.





A més, 11.664 persones han ingressat en una Unitat de Cures Intensives (UCI), 9 en els darrers 7 dies; i 125.222 han precisat hospitalització, 151 en l'última setmana.