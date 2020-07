El 57% de la població diu haver empitjorat la seva visió durant el confinament

El 57 per cent de la població afirma haver patit un empitjorament de la visió durant el confinament, sis de cada deu adults tenen pitjor visió ara que abans de la quarantena i la situació és encara més preocupant entre els joves, amb vuit de cada deu ( 77,4%) veuen com la seva vista ha empitjorat, segons l'estudi sobre salut visual realitzat per Visión i Vida.













No obstant això, i malgrat que la vista és el sentit que més tem perdre el 95 per cent de la ciutadania, el 59,4% de les persones no s'han revisat la visió en l'últim any i tres de cada deu (28, 5%) no ho ha fet en els últims dos anys.