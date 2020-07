El Homrani defensa que les administracions públiques recorrin a l'àmbit privat per superar la crisi

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani, ha defensat aquest dimecres que les administracions públiques "tirin" de l'àmbit privat per reactivar l'economia i superar la crisi provocada per la pandèmia de l'coronavirus.





En la seva intervenció durant el ple monogràfic de Parlament sobre la gestió de l'coroanvirus, ha sostingut que mai abans hi havia hagut tanta gent cobrant de l'administració pública per l'augment de persones a l'atur i afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO): " això vol dir que hem de ser molt valents per reactivar l'economia. Toca ser keynesians".





El Homrani ha explicat que des de l'inici de la crisi sanitària la Conselleria ha gestionat 98.137 ERTO i que el Govern no ha renunciat a "exercir les seves competència", ja que tan sols un 5% de les sol·licituds s'han aprovat per silenci administratiu i el resta els han analitzat i resolt, a diferència d'altres territoris, segons ell.





Ha repassat algunes de les mesures que s'han aplicat per pal·liar els efectes de la pandèmia en l'àmbit laboral i ha agraït a sindicats i patronals "la seva capacitat de buscar el mínim comú denominador i la seva capacitat de diàleg".





També ha lamentat que la situació a les residències ha estat la més complexa per a les administracions en tot el món, però que la setmana que ve en el ple específic sobre aquest assumpte serà el moment de debatre en profunditat: "Vindré encantat de poder debatre, poder ser honestos i situar les debilitats del sistema ".