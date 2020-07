L'atur puja en més de 5.000 persones al juny, cinc vegades menys que al maig

El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació va pujar en 5.107 desocupats al juny (+ 0,1%), el seu major repunt en un mes de juny des de 2008, segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social, que ha destacat que aquestes xifres "aprofundeixen en la tendència d'alentiment" del ritme de creixement de la desocupació que es va iniciar al maig.









L'increment de juny ha estat cinc vegades menor que el registrat al maig i molt inferior als d'abril i març, mesos en què la crisi sanitària va portar a un repunt de la desocupació de 282.891 i 302.265 aturats, respectivament. El volum total d'aturats va arribar al finalitzar juny la xifra de 3.862.883 desocupats, la més alta del registre des de maig de 2016.





Treball ha explicat que en l'augment de la desocupació registrat el juny ha repercutit, "de manera significativa", el grup de demandants sense feina anterior. El 48% del total d'aquests demandants, gairebé 15.000, s'han registrat a la Comunitat Valenciana per a optar a l'oferta pública d'ocupació com "auxiliar plans de contingència platges COVID-19" que requeria la inscripció a les oficines del SEPE. "Sense aquesta circumstància excepcional, l'atur registrat hauria baixat en unes 9.000 persones", afirma el Ministeri.





Tot i que el ritme mensual d'ascens de l'atur s'ha alentit davant els mesos anteriors, l'atur ha pujat al juny per primera vegada des de 2008. Només s'han registrat ascensos en la sèrie històrica de juny: el 2008 (15.058 aturats) i ara el 2020, quan ha pujat en 5.107 aturats.





La dada d'atur de juny, igual que va passar al març, abril i maig, no inclou els treballadors que es troben en suspensió d'ocupació o reducció horària a conseqüència d'un ERTO, ja que la definició d'atur registrat no els comptabilitza com aturats.





Treball ha informat a més que al maig es va assolir el nivell màxim de protecció del SEPE, que va donar cobertura a gairebé 6 milions de persones, amb un total de 5.986.864 prestacions gestionades.





Al mes de maig el SEPE va pagar en prestacions 5.526 milions d'euros, dels quals 3.318 milions es van dedicar a pagar prestacions per ERTE i 2.208.000 a prestacions per desocupació, tant en el nivell contributiu com en l'assistencial.