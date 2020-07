La justícia anul·la l'exculpació de Mònica Terribas pel CAC per la seva actuació durant l'1-O

Un jutjat de Barcelona ha anul·lat l'acord assolit en el seu dia pels membres del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) pel qual s'exculpava la periodista Mònica Terribas de vulnerar el llibre d'estil de Catalunya Ràdio.









Durant la jornada del referèndum de l'1-O, la periodista va aprofitar el seu programa de ràdio El Matí de Catalunya Ràdio per difondre les localitzacions dels efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que estaven desplegades per tot Catalunya.





L'exculpació de la periodista al CAC es va fer amb tres vots a favor (el president Roger Loppacher, el vicepresident Salvador Alsius i Yvonne Griley), mentre que dos conselleres es van inhibir a l'espera dels resultats de l'anàlisi que havien demanat (Carme Figueras i Eva Parera). Al conseller Daniel Sirera no se li va permetre participar per l'elaboració de l'informe presentat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya en el qual denunciava la seva falta d'imparcialitat per les crítiques que va llançar a les xarxes socials contra l'actuació de Terribas.





El text presentat pel Col·legi de Periodistes es va discutir abans del cas de Terribas, però no es va lliurar als consellers amb les 48 hores d'antelació preceptives. A més, a Sirera se li va impedir votar en el ple i es va fixar l'abstenció obligatòria.





Tot això va culminar amb la demanda de Sirera i ara el tribunal ha considerat que la forma en què es va debatre l'obligada abstenció de Sirera conculca la legalitat i que l'adopció d'aquest acord conculca la legalitat. Segons la sentència, "ni el ple ni el president tenen competència per a instar l'abstenció forçosa d'un dels seus membres. A més, el resultat de la votació forçosa hauria de constar com a resultat de l'acord".