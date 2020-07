Psicòlegs alerten que poden sorgir quadres de agorafòbia causa del confinament

Maria del Carmen Rodríguez, tutora del grau de Psicologia i directora d'un centre de psicologia, ha advertit de la possibilitat d'agorafòbia (fòbia als llocs públics) entre la població arran del confinament pel COVID-19. "Per molt que ara diguin" nova normalitat "al que vivim, és nova però no és normalitat. Caldrà tenir molt en compte les agorafobies (pel confinament) i els quadres d'ansietat, tant pels efectes sanitaris com per la repercussió econòmica i social ", explica.









Rodríguez treballa majoritàriament amb nens, però justament durant la volta "s'ha trobat amb noves consultes d'adults amb quadres d'ansietat, de parelles afectades pel confinament i de nens amb fòbies, malsons i problemes de conducta".









Aquesta pandèmia ha tingut efectes molt diferents segons l'edat. També a l'hora de viure-la, les persones s'han enfrontat a ella de forma diferent: "La gent gran ha estat disciplinades, han fet un esforç per seguir el confinament. Han patit solitud (especialment els que no dominen les noves tecnologies, com per exemple mòbils, tauletes, videotrucades, etc.); han viscut el confinament amb tristesa i enyorança, però amb resignació ".





Pel que fa als nens, Rodríguez fa dues distincions de com s'ha viscut aquesta situació, tant de confinament com de desconfinament. "Alguns han necessitat suport emocional durant el confinament, fet que s'ha manifestat en trastorns de conducta i malsons. Hi ha altres que a el principi ho suportaven prou bé i que, justament en el moment de tornar a certa normalitat, estan més nerviosos. Molts ells s'han connectat a les xarxes socials i als videojocs més del que ja és habitual i, ara que han de sortir, els està costant molt ", assenyala.





Per contra, els adolescents "han sortit al carrer amb la necessitat de trobar-se amb els seus amics i realment no tenen consciència de la situació, de manera que s'estan posant en perill". "No respecten la distància de seguretat, entre altres incompliments", argumenta l'experta.