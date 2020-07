El Govern central aprovarà aquest divendres un fons de rescat de 10.000 milions per a les empreses

El Govern central preveu aprovar aquest divendres un nou fons dotat amb 10.000 milions d'euros per ajudar les empreses viables amb problemes de solvència derivats de la crisi del Covid-19, al costat d'una nova línia d'avals de l'ICO de fins a 40.000 milions d'euros per impulsar el teixit productiu, segons han confirmat fonts governamentals.





Al costat de el nou fons, el Consell de Ministres extraordinari d'aquest divendres preveu donar llum verda a una altra línia d'avals de l'ICO de 40.000 milions per facilitar el finançament i el Pla Renove dotat amb 250 milions d'euros.





El nou fons per ajudar les empreses s'articularà a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), adscrita al Ministeri d'Hisenda, per tal d'ajudar a les empreses viables en què hagin sorgit problemes de solvència amb motiu de la crisi derivada del Covid-19.





Entre les opcions que estudia el Govern, i que es detallaran demà, no es descarta la possibilitat d'entrar a través de SEPI en l'accionariat d'alguna d'aquestes empreses de manera transitòria i durant una durada determinada, la compra de deute o un altre instrument convertible en capital.





No obstant això, el suport a la solvència per aquestes vies es produiria com a últim recurs i a petició de les pròpies empreses, tot i que des de l'Executiu precisen que no té per què entrar necessàriament en el capital de les empreses per assegurar la seva solvència.





40.000 MILIONS EN AVALS

Aquest fons de 10.000 milions d'euros s'enquadra en el marc de l'anunci fet aquest dijous pel president de Govern, Pedro Sánchez, d'un nou paquet d'ajudes financeres de 50.000 milions d'euros per a empreses i autònoms.





Així, a el fons de 10.000 milions d'euros per a 'rescatar' a empreses viables se sumarà a una altra línia d'avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) dotada amb 40.000 milions d'euros per impulsar la inversió empresarial i que les entitats facilitin el finançament, principalment a pimes i autònoms, contribuint així al manteniment de el teixit productiu en la nova fase de reactivació econòmica.





El passat 17 de març el Govern va aprovar una línia d'avals de l'ICO de fins a 100.000 milions perquè les empreses poguessin afrontar els problemes de liquiditat derivats del Covid.





Sánchez ha subratllat que s'han registrat 500.000 operacions (10.000 operacions a el dia) a través d'aquesta línia de garanties, que les empreses podien sol·licitar fins al 30 de setembre de forma exclusiva les empreses afectades pels efectes econòmics del Covid-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020.





Precisament ahir el Govern va reassignar 28.000 milions d'euros en avals a través del ICO que no s'havien consumit, destinats principalment a autònoms i pimes, un cop acabat el termini del 30 de juny.