Pedro Sánchez confirma la pujada d'impostos en aquesta legislatura

El president de Govern, Pedro Sánchez ha estat entrevistat aquest dijous a La Sexta i ha negat que es vagi a baixar les pensions o retallar els sous dels funcionaris públics però sí que ha confirmat la pujada de retencions als trams més alts d'IRPF.

















Per a Sánchez "el més important és sortir (de la crisi de l'COVID-19) amb un objectiu de creixement econòmic, creació d'ocupació i cohesió social" i per això "cal augmentar els ingressos de l'estat, mitjançant una reforma fiscal".





Malgrat tot Sánchez ha estat rotund no entra entre els seus plans de govern "retallar el sou als funcionaris públics ni abaixar les pensions".





Ha asegurat que aquesta "legislatura durarà quatre anys" i ha destacat la "lleialtat" de Unides Podem com a soci de Govern. "La coalició s'ha soldat amb aquesta pandèmia", ha apuntat el líder de l'Executiu com a tancament de la seva entrevista a Al Rojo Vivo.





A l'ésser preguntat pel 'Cas Dina' que ha colpejat a Pablo Iglesias, diu que "no es pronuncia sobre qüestions judicials". Creu que hi ha una "estratègia de persecució implacable" contra el Govern de coalició per part de la dreta: "Aquesta coalició està més forta que mai", ha afegit.





Preguntat per Antonio García Ferreras, presentador de La Sexta, Sánchez ha dit que "anem a primar el diàleg social sobre qualsevol altra consideració".





A més ha defensat que "la reforma laboral del PP ha trencat el diàleg social" insistint que l'executiu primarà aquest diàleg social. "És inevitable que hi hagi una reforma fiscal. Volem tenir un estat de benestar robust i ho farem amb justícia fiscal", afegeix durant la seva entrevista a A el Roig Viu.





Pel president "l'impacte econòmic i social no té precedents. Ara hem de reactivar l'economia, però la resposta ha de ser transformadora, no defensiva. No podem sortir amb un sistema de salut pública més debilitat".





Sobre les dades de la pandèmia i la xifra de víctimes Sánchez ha dit: "No hem amagat cap dada. El Govern sempre ha estat transparent amb les dades de morts per la pandèmia en aquest país".





Enfront dels rebrots Pedro Sánchez creu que "estem preparats per a una altra onada". El president de Govern assegura que Espanya està preparada per afrontar una segona onada de la pandèmia. "A nivell internacional, Espanya està liderant amb altres països una resposta equitativa per a l'accés igualitari a la vacuna contra la COVID-19", ha afegit Pedro Sánchez.





També ha entonat un mea culpa i ha dit "assumeixo tots els errors que hagi pogut cometre el meu equip. Les decisions es van basar en la ciència". I tot i que "sortir al carrer i gaudir de la quotidianitat" però "sense abaixar la guàrdia" perquè "no hi haurà risc zero fins que arribi la vacuna" i sosté que "hem d'aprendre a conviure amb el virus" i "no abaixar la guàrdia ". El president de Govern creu que cal tornar al carrer per animar l'economia sense baixar la guàrdia.





En paraules de Sánchez "la unitat és una obligació de el Govern i l'oposició", i reconeix que "s'ha de reforçar el sistema de residències de majors a Espanya".





I s'ha mostrat rotund: "vam arribar quan havíem d'arribar a l'estat d'alarma". El president de el Govern ha defensat "l'estat d'alarma com a eina eficaç" i amb les dades que tenien llavors, "vam arribar quan havíem d'arribar". "Amb les dades que tenim avui és evident que arribem tard", reconeix el líder de l'Executiu a preguntes de García Ferreras.





"És imperatiu que la UE arriba a un acord en el mes de juliol" i ha apuntat Sánchez que el seu desig és que els prespuestos estiguessin llestos abans de final d'any "amb el suport de l'major nombre de partits". El líder d'l'Executiu insisteix que durant la crisi de l'COVID-19 ha parlat amb tothom, també amb el PP. "El PP s'ha anat aïllant i mimetitzant amb la ultradreta", afirma el president de Govern.