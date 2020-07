La Fiscalia podria recórrer al Suprem i suspendre el tercer grau als condemnats per l'1-O

La Fiscalia podria aconseguir que l'eventual concessió d'un tercer grau als nou líders independentistes condemnats per sedició en el judici del procés independentista a Catalunya --el que els permetria ser excarcerats per anar a dormir a la presó només de diumenge a dijous--, quedés en suspens presentant recurs d'apel·lació davant el tribunal sentenciador, que en aquest cas és el Tribunal Suprem, segons expliquen fonts jurídiques.









Aquesta circumstància es sustenta en la disposició addicional cinquena de la Llei Orgànica de l'Poder Judicial (LOPJ), que assenyala expressament que quan la resolució objecte de recurs d'apel·lació es refereixi a matèria de classificació de penats o concessió de la llibertat condicional i pugui donar lloc a l'excarceració de l'intern, sempre que es tracti de condemnats per delictes greus, "el recurs tindrà efecte suspensiu que impedirà la posada en llibertat del condemnat fins a la resolució de el recurs o, si s'escau, fins que l'Audiència Provincial o l'Audiència Nacional s'hagi pronunciat sobre la suspensió ".





L'article no cita expressament al Tribunal Suprem, però és extensiva a aquest òrgan que no sol celebrar judicis perquè només té competència en determinats assumptes, com va ser el cas del procés sobiranista.





La situació descrita és bastant probable que es produeixi després de conèixer-se aquest dijous que les juntes de tractament de les presons de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, a Figueres (Girona), i la de Dones de Barcelona (Wad-Ras) han proposat el tercer grau penitenciari per als nou líders independentistes.





Si la Generalitat aplica aquestes propostes la Fiscalia pot recórrer l'esmentada decisió davant el jutge de vigilància penitenciària, si bé en aquesta fase els presos podrien seguir gaudint del tercer grau penitenciari obtingut.





En canvi, si la decisió de l'esmentat jutge segueix sense agradar a la Fiscalia i aquesta decideix recórrer en apel·lació davant el Tribunal Suprem, el que és bastant probable, les condicions de semillibertat que en aquest moment estiguessin gaudint dels presos quedarien suspeses a l'espera de la decisió final del Suprem.





Tota aquesta situació, assenyalen les mateixes fonts, té el seu origen en una decisió de el mateix tribunal presidit pel magistrat Manuel Marchena, ja que en la sentència es va rebutjar aplicar als condemnats l'article 36.2 de el Codi Penal, que suposaria que haguessin de complir la meitat de la pena imposada per poder accedir a al tercer grau, tal com va sol·licitar la Fiscalia durant la seva exposició de conclusions finals en el judici.





EXPLICACIÓ DEL SUPREM

El tribunal de l' 'Procés' va justificar la seva decisió en el que l'article 36.2 de el Codi Penal no pot ser interpretat com un mecanisme jurídic per evitar anticipadament decisions de la administracions penitenciària que no es considerin acords amb la gravetat de la penal.





Així, responien a la Fiscalia que el que fa aquest article és atorgar a tribunal sentenciador la facultat d'efectuar un pronòstic de perillositat que preservi els béns jurídics que van ser violentats amb el delicte.





En aquest sentit, recordaven que els acusats han estat condemnats, a més d'entre 9 i 13 anys de presó, a penes d'inhabilitació absoluta que exclouen el sufragi passiu i la capacitat d'assumir responsabilitats com aquelles que estaven exercint en el moment de delinquir, per el que es descartaria aquest perill.





Així mateix, el tribunal recordava que aquest tipus de decisions tenen la seva llera impugnatiu ordinari i poden ser objecte de revisió.