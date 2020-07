Unanimitat en la proposta de tercer grau per als nou presos de l'1-O

Les juntes de tractament de les presons de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, a Figueres (Girona), i a la de Dones de Barcelona (Wad-Ras) han proposat el tercer grau penitenciari per als nou líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem per impulsar l'1-O.









En roda de premsa, el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Conselleria de Justícia de la Generalitat, Amand Calderó, ha explicat aquest dijous la proposta acordada per les juntes de tractament, que haurà de validar el Servei de Classificació de la Conselleria en dos mesos.





En un període màxim de dos mesos, un equip analitzarà les propostes i resoldrà cada cas particular. En cas d'obtenir el tercer grau, els presos podrien passar els caps de setmana a casa seva. "Anirem tan ràpid com sigui possible però hem de fer l'estudi corresponent", ha explicat Calderó després de ser preguntat per si els presos podrien dormir ja aquest cap de setmana a casa.





Calderó també ha recordat que "no hi ha cap tercer grau que deixi ningú en llibertat" i que, per tant, tot i que s'aprovi la proposta, tots nou seguiran complint la seva condemna.





Les presons tenien fins el proper dijous 9 de juliol per revisar el segon grau de l'exvicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa i Raül Romeva, l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quan vencia el termini de sis mesos que estipula el Reglament penitenciari per revisar el grau penitenciari.