Els presos del PdeCat proposen crear un partit que unifiqui als post convergents

Els presos independentistes del PDeCAT, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, i l'exconseller Lluís Puig proposaran a la direcció de el partit, que presideix David Bonvehí, una proposta alternativa a les negociacions per crear un sol partit en l'encaix de l'espai de JxCat .









Així ho han explicat fonts pròximes a falta d'un dia perquè el PDeCAT celebri una reunió de la direcció per explicar el punt en el qual estan les negociacions amb la Crida Nacional per la República, enquistades des de fa temps i que obren la porta a una ruptura.









La proposta dels presos es debatrà en aquesta trobada i es confrontarà amb la via que planteja Bonvehí a la Crida Nacional, que consisteix a presentar-se en coalició amb el nom de JxCat i repartir-se a el 50% la direcció i els llocs en la llista electoral.





Fonts de la direcció del PDeCAT han explicat que la proposta dels presos és "semblant" a l'intent en el seu moment de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que tot l'independentisme es dissolgués en el si de la Crida Nacional per la República.





"El que ha passat ara no canvia res respecte al que teníem previst", sostenen les citades fonts, conscients que hi ha membres de la direcció crítics amb la gestió de Bonvehí i a què demanaran explicacions.





Aquests crítics retreuen a Bonvehí que, segons ells, hi hagi renunciat a un escenari de confluència amb la Crida si comporta la dissolució de el partit.





Aquest mateix dijous, el president de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez, ha avisat aquest dijous al PDeCAT que la reordenació de JxCat passa per crear "una nova organització política" en què no hi hagi quotes ni vetos.