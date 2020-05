El PDeCAT demana evitar una "ruleta de calendaris electorals" abans de la inhabilitació definitiva de Torra

El portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, ha recordat aquest dilluns que la potestat de convocar eleccions és competència del president de la Generalitat, Quim Torra, i ha demanat als partits no entrar ara en una "ruleta de calendaris electorals".





"El que necessitem és no entrar en aquest debat, no és pràctic ni productiu", ha advertit en roda de premsa telemàtica, destacant que els ciutadans no estan preocupats ara per si hi haurà eleccions i sí per tenir un Govern que aporti solucions i afronti la crisi del coronavirus.





També ha criticat que el primer secretari de PSC, Miquel Iceta, demani a Torra que tingui en compte la possibilitat de celebrar eleccions al juliol, davant el risc d'un repunt de la pandèmia a la tardor.





Segons Solsona, el que hauria de fer Iceta és treballar perquè s'apliquin mesures de desconfinament "prou serioses i rigoroses" perquè no hi hagi hipòtesi de futurs rebrots i que això pugui condicionar o no la convocatòria d'eleccions.









ESTAT D'ALARMA





Sobre si el PDeCAT --que forma part del grup de JxCat-- s'obre a revisar el sentit del vot sobre l'estat d'alarma, Solsona ha rebutjat entrar en especulacions però ha afegit que "només es podrà plantejar una posició diferent" si hi ha devolució de competències.





A més, ha demanat tenir en compte la veu del territori a l'hora d'afrontar les noves fases de desconfinament que s'apliquin, i que el Govern modifiqui la Llei de Bases de Règim Local i la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (Arsal) perquè els ajuntaments puguin disposar de romanent i superàvits en l'actual context.





En preguntar-se-li si el PDeCAT donaria suport a una comissió d'investigació al Parlament sobre la situació de les residències, Solsona s'ha mostrat a favor perquè "cal fer una anàlisi molt crítica dels apartats en què la gestió de la crisi ha evidenciat que les coses no s'han fet prou bé".





REORDENACIÓ





En relació a la reordenació de l'espai de JxCat, Solsona ha apuntat que hi ha hagut "algun contacte" però ha negat que s'ha reprès la negociació perquè ara estan centrats en sortir de la crisi sanitària.





"Encara que pugui haver pressa o insistència perquè això sigui d'una altra manera, aquesta és la mirada que hem de tenir", ha sostingut.