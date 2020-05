El president Torra no vol eleccions

El govern de Catalunya ja disposa de pressupostos aprovats en plena crisi de la pandèmia del Covid-19. No són els ideals donat la situació actual, però és millor això que seguir amb la prorroga un altre any més.









Malgrat que la memòria és fràgil, encara recordem, la declaració que al seu dia va fer el president de la Generalitat, Quim Torra en la qual molt segur afirmava que quan s'aprovessin els pressupostos convocaria eleccions a Catalunya. Això de moment no es produirà, "seria una irresponsabilitat convocar les eleccions ara" anunciava el president català. Ja té la justificació per a no abandonar al Palau de la plaça de Sant Jaume al que tant afecte li té i on ha passat els dies de tancament solitari per curar-se del coronavirus, situació que ha superat i ens alegrem per això.





Diuen que la decisió d'ajornar els comicis no va ser consensuada amb el seu soci de govern, ERC

-però sí amb Puigdemont- les relacions no estan en el seu millor moment i ja ve de lluny. Ja se sap que la potestat de la convocatòria electoral és del president, però els republicans no coneixien les intencions de Torra amb el qual no tenen massa sintonia. És un president atípic, insegur i molt dependent del fugit a Waterloo, qui va ser el seu padrí polític tot i que els dirigents de la ja extinta CDC que no veien amb bons ulls a Torra per la seva poca experiència política, a més de no estar afiliat al partit, havia de ser un home de palla de Puigdemont al només devia obediència cega.





La fugida de l'expresident a Brussel·les va deixar oberta una ferida gran entre les dues formacions que governen Catalunya. Una ferida que no s'ha anat cicatritzant, sinó que cada vegada s'ha fet més gran. Mentre Puigdemont està lliure i aprofita per a estar present en els mitjans de comunicació i fins al mateix Parlament Europeu, Junqueras és a la presó -ara amb sortides diàries per treballar- i empassant-se la sentència per la que va ser condemnat. La situació fins ara no ha estat la mateixa. Si bé és cert que els polítics estaran molt poc temps a la presó, pocs ho dubten.





Cada mes, per no dir cada setmana, les discrepàncies públiques -diuen que en privat hi ha més - són més que evidents, fins i tot al Parlament s'han produït picabaralles entre els dos socis de govern. ERC vol eleccions ja per no aguantar una situació que cada dia és més insostenible. Només respecten el compromís de governar, però ara els republicans consideren que el preu que estan pagant és massa alt. No volen seguir. S'esperava que, un cop aprovats els comptes, la convocatòria seria immediata. No només no serà possible, sinó que des del costat de JXC estan produint un desgast contra els republicans aprofitant la crisi de la pandèmia de coronavirus, on aquests tenen les competències en Salut i Serveis socials, dues conselleries directament afectades per la pandèmia.





El Vicepresident Aragonès, que viu més directament el dia a dia amb Torra, sense gran sintonia amb ell, són dos estils molt diferents, calla per a no generar més controvèrsia de la que ja hi ha, no convé, però està que trina per la decisió unilateral de posposar les eleccions, quan a Galícia i País Basc els comicis se celebraran el mes vinent de juliol. Ens republicans no entenen el canvi d'opinió del president Torra, o si que ho entenen, quan en tota aquesta crisi pandèmica alguns han actuat en clau electoral.





Sigui com sigui, les relacions entre els republicans i els exconvergentes no aniran a millor, sinó que la bretxa cada mes que passi s'anirà engrandint més, encara que en política mai se sap com acaben les coses.