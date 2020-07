Telefónica paga 975 milions pels drets de la Champions fins 2024

Telefónica s'ha fet amb els drets de la Champions League i de la resta de les competicions futbolístiques europees per als tres propers anys. L'empresa ha pagat 975 milions d'euros per aquests drets, 325 per temporada, una quantitat sensiblement inferior a la que el 2018 va desemborsar Mediapro (1.080 milions).









Amb aquesta compra, Telefónica tindrà els drets de la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Europa Conference League (nova competició que es separa de l'Europa League) i la UEFA Youth League.





Les negociacions s'han portat directament entre l'empresa i la propietària dels drets, la UEFA, per la qual cosa podrà vendre'ls a altres operadors si ho considera oportú.





El acord garanteix a Telefónica tots els drets de retransmissió de les principals competicions europees per tots els seus clients, tant en format residencial com per a hotels, restaurants, cafeteries, locals públics, etc en els territoris d'Espanya i Andorra.