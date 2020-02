El Manchester de Guardiola, expulsat de la Champions dues temporades

El Manchester City ha estat sancionat per la UEFA amb dos anys d'exclusió de les pròximes competicions europees i una multa de 30 milions d'euros, per infraccions a la regulació del Joc Net Financer, segons ha informat l'organisme que regeix el futbol continental.





Des de març deL 2019, la UEFA investiga el conjunt de Pep Guardiola, el qual ha reaccionat ja a la notificació d'aquest divendres. "El Manchester City està decebut encara que no sorprès per l'anunci d'avui per part de la Cambra de Adjudicació de la UEFA", apunta en la seva nota oficial després de conèixer la sanció.





"Es tracta d'un cas iniciat per la UEFA, processat per la UEFA i jutjat per la UEFA. Amb aquest procés discriminatori ara finalitzat, el club tractarà d'aconseguir un judici imparcial amb la màxima celeritat possible i, per tant, en primera instància iniciarà diligències davant el Tribunal d'Arbitratge Esportiu com més aviat millor", afegeix el quadre de la Premier.