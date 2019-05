El Manchester City revalida el títol de Lliga i es proclama campió de la Premier

El Manchester City es va imposar al Brighton (1-4) després de començar el xoc perdent i sota pressió, doncs el seu perseguidor, el Liverpool, es va avançar a Anfield i, durant uns minuts, li va treure la primera plaça al conjunt de Pep Guardiola.









Però és que el quadre citizen, amb 14 victòries seguides en la competició anglesa, s'ha proclamat campió per segon any consecutiu i per sisena vegada en la seva història en una Premier League més igualada que mai.





Cal destacar que és la primera vegada que el segon classificat supera els 90 punts i no es proclama campió. A més, el Liverpool tan sols ha perdut un partit en tot el curs, cosa inèdita i, ni així, li ha servit per ser campió i alçar-se amb el trofeu de lliga, que torna a ser per al Manchester City.





EL BRIGHTON VA DONAR MÉS GUERRA DEL ESPERAT





Va començar perdent l'elenc de Guardiola, que va rebre un tant de Murray en el minut 27 'de partit, encara que poc li va durar l'alegria als locals, doncs Agüero, tan sols un minut més tard, va empatar el xoc.





Al minut 38 ', després que el City dominés en l'àrea rival, Aymerich Laporte va avançar els visitants i va acostar la lliga als de Manchester.





A la segona meitat, el City va tenir el control total del partit i va sentenciar el partit en el minut 63 amb una diana de Mahrez, un autèntic golàs de l'algerià amb la seva cama menys hàbil després d'una bona combinació de l'elenc anglès.





Amb el partit trencat ia favor dels de Guardiola, Ikay Gundogan es va apuntar a la festa amb un gol de falta que va entrar per l'escaire i que va desencadenar la bogeria en el sector visitant de la grada del Brighton, on es trobaven els citizens desplaçats cap el modest camp anglosaxó.





D'aquesta manera, van anar passant els minuts fins al xiulet final, on el Manchester City es va proclamar campió de la Premier League per segon any consecutiu, aquest cop, atenció, amb 98 punts. Una barbaritat, una altra més de Pep Guardiola.