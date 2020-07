​Mercadona fa una donació de 28.200 unitats de llentia cuita a la Creu Roja

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha fet efectiva avui l’entrega de 28.200 unitats de llentia cuita (el que equival a 16.000 quilos) a la Creu Roja a Catalunya.













La nova donació feta avui a la Creu Roja forma part de les que la companyia està duent a terme a diverses entitats socials i organitzacions benèfiques d’arreu de Catalunya com a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19. En total, des de l’1 de gener i fins avui, ha lliurat 950.000 quilos d’aliments, tant secs com frescos, i articles d’higiene personal a la Creu Roja, als bancs dels aliments de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, al banc de productes no alimentaris La Nau i a 35 menjadors socials, entre d’altres. Dels 950.000 quilos donats en el que portem d’any, 670.000 corresponen als mesos d’abril, maig i juny, període en què ha incrementat les donacions per ajudar a pal·liar, en la mesura del possible, les demandes dels collectius més necessitats.





El 14 de maig, Mercadona ja va fer efectiu un primer lliurament de 15.500 quilos de llentia cuita a la Creu Roja. En aquest sentit, el President de la Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet, ha volgut posar de manifest que "amb aquesta segona donació de llegums de Mercadona a la Creu Roja, reforçarem la distribució d’un producte que aporta proteïna vegetal, que és saludable, equilibrada i idònia de cara a l’estiu per a les persones i a les famílies que, per causes sobrevingudes, s’han quedat sense ingressos a causa del coronavirus".





Per la seva banda, el director de Relacions Externes de Mercadona a Catalunya, Bernat Morales, ha agraït “la tasca que estant duent a terme les entitats socials com la Creu Roja” i ha posat de manifest que “amb aquesta nova donació feta avui s’hauran lliurat 950.000 quilos d’aliments i articles d’higiene personal a diverses entitats i organitzacions benèfiques d’arreu de Catalunya en poc més de sis mesos, el que representà més d’un 30 % més respecte del mateix període de l’any 2019”.





Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d’RSC de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és retornar part de tot el que rep d'ella. Amb aquest objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen la seva aposta pel creixement compartit.





En el marc d'aquesta política, a més de la col·laboració amb la Creu Roja, els 4 bancs dels aliments de Catalunya i altres entitats socials, la cadena de supermercats també dona productes a 35 menjadors socials de Catalunya. La donació es realitza diàriament de dilluns a dissabte, gràcies als recursos logístics i humans de Mercadona, que lliura els productes en les millors condicions de qualitat i seguretat alimentària per tal que els voluntaris puguin preparar els àpats diaris.





De fet, durant el 2019, la companyia va donar a totes aquestes entitats i organitzacions socials d’arreu de Catalunya, més de 1.478 tones d’aliments, equivalents a gairebé 25.000 carretons de la compra. Aquest compromís solidari també s'ha reforçat del començament d'any ençà a conseqüència de la situació derivada de la crisi sanitària, a la qual la companyia ha respost amb un increment de les donacions de més d’un 30 % respecte del mateix període de l’any passat, fins a arribar a les 950 tones donades de productes de primera necessitat, tant aliments com articles d’higiene personal, des de l’1 de gener i fins avui.





La resposta integral i coordinada de la Creu Roja

Des de l’inici de la crisi, a mitjans de març i fins a finals de juny, un equip de 6.382 persones voluntàries i tècniques de la Creu Roja ha distribuït més d’1,5 milions de quilos d’aliments i realitzat 144.395 entregues de productes de primera necessitat com medicaments, kits higiènics o roba a les 222.042 persones en risc d’exclusió social ateses en més de 150 municipis catalans.





A destacar molt especialment les més de 4.500 demandes noves d’incorporació com a voluntariat, en especial de joves estudiants, aturats o afectats per ERTOs en aquest període de la pandèmia, 3.200 de les quals ja s’han fet efectives.





La Creu Roja, en aquest moment econòmic i social excepcional, està reforçant les aliances públic-privades per donar resposta a l’increment notable de la demanda de productes de primera necessitat respecte a la situació anterior a la pandèmia.





De fet, en aquesta crisi provocada per la COVID-19, s’han aconseguit més de 245 col·laboracions empresarials -3.800 a tot l’estat-, ja siguin de donació de producte (148 empreses), aportacions econòmiques (62) o col·laboracions d’altres tipologies (35), com ara la cessió d’espais, de vehicles o de maquinària industrial.