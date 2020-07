La Generalitat prepara els canvis per al curs escolar 2020-2021 a Catalunya

Catalunya prepara un curs escolar 2020-2021 amb entrades i sortides sense aglomeracions en què els pares no puguin accedir a centre per norma general, "hores de pati" escalonades i un menjador amb una capacitat més reduïda, ha explicat el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, després de l'aprovació del Procicat del Pla d'actuació de les escoles.













En roda de premsa al costat del director de Centres Públics, Josep Gonzàlez-Cambray, el conseller ha detallat que en les entrades i sortides no es produiran imatges amb "300 alumnes i 150 familiars", però que serà diferent en virtut del nombre d'accessos que disposi el centre i de l'amplitud del carrer on estigui situat, assenyalant que han de ser els adults mínims possible i complint la distància i l'ús de mascareta.





Ha explicat que si el centre disposa de tres accessos els horaris seran similars als actuals, però que si disposa d'un únic contemplen que les mesures organitzatives no porti a superar els 30 minuts als grups amb intervals de 10 minuts per poder entrar o sortir , tot i que ha admès que és un assumpte que el preocupa més en escoles que en instituts.





Ha assenyalat que com a "norma general" els familiars no podran accedir a l'escola per acompanyar els alumnes, excepte quan el centre ho requereixi o en situacions com els dies d'adaptació a P3, amb les mesures d'higiene necessàries.





El conseller ha remarcat, respecte al pati escolar, que en la majoria de centres hi haurà diverses hores de pati perquè no podran sortir tots els escolars al mateix temps, una situació que ja es produeix en moltes escoles i instituts, i ha dit que en ell coincidiran diferents grups estables de convivència, que hauran de portar mascaretes, però ha reiterat que no es donaran imatges de "patis engabiats".





Sobre el menjador, ha dit que es mantindran, que la capacitat d'albergar alumnes en una mateixa franja serà més reduïda establint "més d'un torn" en ocasions -encara que també contempla que es puguin utilitzar altres espais--, i que els grups estables s'hauran de seure junts en una o diverses taules sense distància física, però que si coincideixen més d'un grup estable s'hauran de separar per espai d'una cadira, afegint que les activitats que es realitzin després del dinar s'hauran de realitzar preferentment a l' aire lliure.





Preguntat per si es mantindran els festivals de Nadal, les colònies i les sortides, el conseller ha dit que s'ha de mantenir la programació general de centre i que, per exemple, en els festivals s'adequarà a la normativa vigent si es realitza en un teatre , i que en les sortides els alumnes hauran d'anar en mascareta a l'autobús i si un grup estable realitza una excursió a un museu, el guia ha de portar mascareta.





Bargalló ha tornat a defensar els grups estables de convivència --en què els alumnes no portaran mascareta al aula--, ha assenyalat que els costos de més que pugui suposar l'aplicació del Pla d'actuació dels assumirà el departament i ha subratllat que les actuacions davant la detecció d'un cas sospitós de coronavirus estan molt fixades en els protocols, tant en el cas que siguin en un grup estable o en grups no convivents.





El conseller ha assenyalat que l'escola és "segura" amb els criteris aprovats i ha explicat que professors i alumnes hauran de portar mascareta fins a l'entrada a l'aula del grup estable, així com si es creuen en passadissos o lavabos amb altres grups.





MATERIAL ALS CENTRES

El Pla detalla que Educació lliurarà a tots els centres de la seva titularitat abans de l'inici de curs mascaretes higièniques per als professionals, màscares quirúrgiques per a la gestió de la detecció d'un possible cas de Covid-19 durant l'activitat, existències de guants, gel i dispensadors, i un termòmetre de distància, que Bargalló ha assenyalat que es farà servir per si algun alumne o professor creu tenir símptomes o en els casos que l'escola ho consideri.





A més, assenyala el Pla, de manera particular, lliurarà material complementari --pantalles protectores facials, màscares FFP2 i mampares-- per a situacions específiques, i especifica que la neteja i desinfecció dels espais dels centres s'ha de fer amb una periodicitat mínima diària.





El Pla també estipula que les famílies o l'alumne si és major de 18 anys signaran a l'inici de curs una declaració responsable a través de la qual assenyalar que són coneixedors de la situació de pandèmia i es comprometran a no portar els estudiants en cas de tenir simptomatologia compatible amb Covid-19 o l'hagi presentat en els últims 14 dies i comunicar-ho al centre.





REFORÇ DOCENT

Ha assenyalat que els grups estables s'assimilarà en molts centres als grups classe actuals, però ha reiterat que la voluntat del departament és que en aquells que es produeixen sobreratios, gràcies a l'increment de professionals, no es donin "en cap cas" grups per sobre de 25 a primària i per sobre de 30 a Secundària.





Bargalló ha confiat a poder donar la setmana que ve xifres definitives de docents que s'incorporaran al setembre, producte de l'aportació extra pressupostària i que serà un element definitiu perquè els centres elaborin els seus plans organitzatius abans de l'23 de juliol, i no ha volgut concretar quantitats: "Una de les regles d'or d'una negociació és no posar xifres en públic fins que no hi hagi acord o desacord definitiu".