Més de 7.000 temporeres de la maduixa estan atrapades a Espanya

Cada any, entre els mesos de desembre i març, un gran grup de dones arriba al sud d'Espanya des del Marroc per recollir maduixes durant la temporada, que pot arribar a allargar-se fins juliol. Vénen, treballen per enviar diners a la seva família i tornen al Marroc la resta de l'any. Però aquest any no ha estat així, i des de fa mesos més de 7.000 temporeres de la maduixa estan atrapades a Huelva perquè el Marroc no les deixa tornar al seu país.









El regne alauita va tancar les seves fronteres abans que Espanya decretés l'estat d'alarma. Llavors aquestes dones no eren conscients de quant temps trigarien a poder tornar al Marroc. Però els mesos han anat passant i les temporeres han acabat la recol·lecció de maduixes sense un horitzó clar i sense poder tornar.

Divendres, Izquierda Unida va demanar al Govern central, a través d'Unides Podem, que intervingui per solucionar la situació de bloqueig que afecta les 7.200 temporeres marroquines que romanen a la província d'Huelva. El coordinador provincial d'Izquierda Unida a Huelva, Rafael Sánchez Rufo, va explicar que han demanat que intervinguin "perquè aquestes treballadores puguin tornar al seu país i es deixi de prolongar la seva estada a Huelva, lluny de les seves famílies i en condicions de dependència per poder subsistir ".





A més, Sánchez Rufo ha insistit que la situació de bloqueig que viuen actualment les temporeres "no pot seguir allargant-se més temps, ja que en cas contrari s'està agreujant un problema humanitari que pateixen unes persones que han vingut a treballar i que han de tenir garantits seus drets". Per desbloquejar la situaciò, Izquierda Unida demana al Govern central que afronti la solució "de manera prioritària" i prengui "totes les mesures necessàries" perquè entre els dos països s'arribi a una solució "al més aviat possible". A més, creu que cal "facilitar" recursos per atendre les necessitats sanitàries i de subsistència d'aquestes treballadores durant el temps que romanguin en territori espanyol.





Interfresa i el Govern fan "tot el possible"

Les temporeres han anat acabant la recol·lecció en les finques on treballaven però no hi ha hagut manera que puguin tornar. José Luis García Palacios, president d'Interfresa, va explicar divendres que des de la patronal segueixen en "permanent contacte i converses" amb les institucions i estaments de l'Estat i del Marroc, i que estan intentant trobar una solució perquè les dones puguin tornar a seu país d'origen.









Però de moment el Marroc només permet el retorn dels seus ciutadans en casos molt excepcionals: algunes poques dones que han donat a llum recentment han pogut tornar al seu país, però la gran majoria continuen encallades a Huelva.





Des d'Interfresa van recordar divendres que tots estan molt preocupats pel retorn de les dones, també els empresaris que les contracten. García Palacios va explicat que pel el perfil d'aquests empresaris, que solen ser pagesos, hi ha molta proximitat entre ells i els seus treballadors "com potser no n'hi ha en altres sectors". A més, ha destacat que aquestes treballadores porten molts anys venint a Huelva "a fer viable l'explotació dels fruits vermells" i l'any que ve "probablement també se les necessiti".





D'altra banda, la subdelegada del Govern a Huelva, Manuela Parralo, va anunciar el juny que feia setmanes que mantenia reunions amb el govern marroquí i que des d'Espanya s'ha demanat "generositat" a el Regne del Marroc perquè els seus compatriotes puguin tornar. "Ha estat una campanya dura, no només pel treball de camp sinó perquè el confinament ho és i s'han unit les dues qüestions", ha destacat Parralo, que va afirmar que la intenció d'Espanya és que la repatriació es produeixi com més aviat millor ja que el desig de les temporeres "és tornar".





Vulneració de drets

El 3 de juny, vuit organitzacions van enviar un comunicat urgent a organismes de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) per denunciar les "vulneracions de drets humans" que pateixen les temporeres marroquines i altres persones migrants que treballen en la recollida de la maduixa i fruits vermells en els camps de Huelva.





"La pandèmia de COVID-19, com totes les crisis, té un impacte específic en les dones i exacerba les desigualtats de gènere ja existents"





L'ONG Women's Link Worldwide i set entitats més van reclamar a l'ONU que actués ràpidament i que investigués el cas de "manera urgent".

Les organitzacions van destacar que si bé el col·lectiu migrant ja estava en una situació "de gran vulnerabilitat prèvia a causa de l'explotació laboral i de les diferents formes de violència que pateixen des de fa anys", la pandèmia no ha fet més que agreujar les seves condicions i propiciar un entorn en què els seus drets es vegin encara més vulnerats.

També van afegir que, com a conseqüència l'actual crisi, pot haver-hi més violència contra els temporers o més casos d'impunitat de violència. A més, van demanar que les mesures tinguin perspectiva de gènere perquè el sector de la maduixa és altament feminitzat i van ressaltar que les dones són especialment vulnerables ja que estan exposades també a la violència sexual.





"La pandèmia de COVID-19, com totes les crisis, té un impacte específic en les dones i exacerba les desigualtats de gènere ja existents. Aquest impacte és especialment greu per a les dones vulnerabilitzades, com les temporeres de la maduixa, les famílies de les quals depenen de seus ingressos i que treballen sota unes condicions laborals discriminatòries i abusives", va explicar l'advocada de Women's Link Worldwide, Aintzane Márquez.