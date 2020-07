Espanya obre avui les seves fronteres a 12 països de fora de la UE

Espanya obrirà finalment aquest dissabte les seves fronteres exteriors a un total de 12 països de fora de la Unió Europea, mentre que la Xina, el Marroc i Algèria, tot i aparèixer en el llistat, queden subjectes al principi de reciprocitat.













Segons una ordre signada i publicada al BOE pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, la llista inicial està composta per 15 països, entre els quals hi ha Algèria, Austràlia, Canadà, Xina, Corea de Sud, Geòrgia, Japó , el Marroc, Montenegro, Nova Zelanda, Rwanda, Tailàndia, Tunísia, Sèrbia i Uruguai.





En aquesta línia, i malgrat aparèixer en el llistat, l'ordre explica que en el cas de la Xina es té en compte, d'una banda la recomanació de el Consell de la Unió Europea de supeditar l'obertura de les fronteres dels Estats membres de la Unió a la confirmació de l'existència de tal règim de reciprocitat.





En el cas d'Algèria i el Marroc, es té en compte la necessitat de prendre en consideració tant l'actual tancament de fronteres que regeix en tots dos països, així com les raons que el sustenten, com el considerable volum habitual de desplaçaments entre cada un d'ells i Espanya.





De fet, encara que Espanya obre les fronteres als esmentats països, només quatre dels 15 països no membres de la UE amb els que els Vint han decidit reobrir la seva frontera permeten actualment l'entrada de viatgers espanyols i, de fet, la majoria tenen les seves fronteres totalment tancades als estrangers.





NOMÉS QUATRE DELS 15 PAÏSOS PERMETEN ENTRAR A ESPANYOLS

Es tracta de Sèrbia, Montenegro, Tunísia i Corea de Sud. En aquest últim cas és obligatòria una quarentena de 14 dies, tant per coreans com per a estrangers, segons consta en les recomanacions de viatge que elabora el Ministeri espanyol d'Exteriors per als diferents països.





L'ordre publicada al BOE pel Ministeri del Interior recorda així mateix les excepcions per a l'encreuament de persones pel territori comunitari, entre els quals s'inclouen estudiants que realitzin els seus estudis als Estats membres o associats Schengen i que disposin de el corresponent permís o visat .





Així mateix, es permet el trànsit de treballadors altament qualificats la tasca sigui necessària i no pugui ser posposada o realitzada a distància. Això sí, aquestes circumstàncies s'han de justificar documentalment.





En paral·lel, s'inclouen categories de viatgers que queden exemptes de les restriccions, independentment del seu lloc de procedència, com els residents que es dirigeixin al seu lloc de residència, els titulars d'un visat de llarga durada expedit per un país membre a què es dirigeixin i els treballadors transfronterers.





A més, estan autoritzats a desplaçar-se els professionals de la salut, inclosos investigadors sanitaris, i professionals de la cura de gent gran que es dirigeixin o tornin d'exercir la seva activitat laboral, el personal dedicat al transport de mercaderies, el personal militar, diplomàtic o consular.





Així mateix, es permet el desplaçament a membres d'organitzacions humanitàries, i aquelles persones que acreditin causes de força major o situació de necessitat o l'entrada es permeti per motius humanitaris, i persones que viatgin per motius familiars imperatius degudament acreditats.





EXCEPCIONS PER PERMETRE EL TRÀNSIT ENTRE PAÏSOS

En aquest sentit, es permet entrar a Espanya, entre d'altres, als visitants registrats com a residents que es dirigeixin directament al seu lloc de residència en un altre estat membre, Schengen, Andorra, Mònaco, El Vaticà, San Marino o al cònjuge de ciutadà espanyol o parella amb la qual mantingui una unió anàloga a la conjugal inscrita en un registre públic, i aquells ascendents i descendents que visquin al seu càrrec, sempre que viatgin amb o per reunir-se amb aquest.





Tot l'anterior no és aplicable a la frontera terrestre amb Andorra ni en el lloc de control de persones amb el territori de Gibraltar.





D'altra banda, l'ordre també estableix que es manté el tancament, amb caràcter temporal, dels llocs terrestres habilitats per a l'entrada i la sortida d'Espanya a través de les ciutats de Ceuta i Melilla.