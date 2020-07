Experts afirmen que les col·lutoris bucals antisèptics podrien ajudar a prevenir el Covid-19

Una publicació de el Grup Etiologia i Tractament de les Malalties periodontals i Periimplantarias de la Facultat d'Odontologia de la Universitat Complutense de Madrid ha recollit que les col·lutoris bucals amb antisèptics podrien ser preventius en la transmissió del coronavirus.













Els investigadors han dut a terme una anàlisi de la literatura científica, fins el 30 d'abril de 2020, centrat en coronavirus, cavitat oral i agents antimicrobians. S'ha analitzat l'evidència científica disponible sobre l'efecte que pot tenir sobre determinats tipus de virus l'ús de col·lutoris amb clorur de cetilpiridini (CPC), clorhexidina, solucions de povidona iodada, i peròxid d'hidrogen, entre d'altres.





L'article 'Is the oral cavity rellevant in SARS-CoV2 pandemic?', Publicat a la revista Clinical Oral Investigations conclou que "l'ús de col·lutoris antisèptics bucals amb povidona-iode o clorur de cepilpiridino (CPC) podrien ajudar a reduir la severitat de virus i el risc de transmissió mitjançant un descens de la càrrega viral a la boca en els individus infectats ".





De l'informe, finançat amb la Beca Extraordinària de Dentaid, es desprèn que la boca és una de les principals vies d'entrada a l'organisme, juntament amb el nas i els ulls. I és en ella, on el virus SARS-CoV-2 troba una alta densitat dels seus receptors específics d'unió. El manteniment de virus en boca facilita la transmissió de la mateixa, de persona a persona, a través de les gotícules que pot emetre una persona infectada, alparlar, tossir o exhalar.





Alguns estudis d'investigació bàsica mostren que el coronavirus SARS-CoV-2 és capaç d'infectar quan s'uneix de manera específica a una proteïna transmembrana, anomenada ACE2, present en algunes cèl·lules de el cos.





Aquest receptor es troba en la majoria de les cèl·lules dels alvèols pulmonars, per això el virus afecta tant el sistema respiratori. En concret, la SARS-CoV-2 té les glàndules salivals com a reservori en pacients asimptomàtics, i s'ancora a la llengua, genives i paladar. Un dels estudis més recent, publicat el febrer 2020, demostra que aquests receptors ACE2 es troben en alta densitat a la boca, especialment, sobre la superfície de la llengua.





Per tot això, segons apunten els autors, "la boca pot ser considerada tant una porta d'entrada / sortida de virus i en si mateixa un focus d'alt risc per al desenvolupament de la malaltia per coronavirus causa de la presència de receptors ACE2".





Una altra qüestió rellevant, "es refereix a la càrrega viral i com aquesta està directament relacionada amb la gravetat de la malaltia". Tal com exposen, l'ús de glopeigs bucals amb antisèptics ajudaria a disminuir-la i, en conseqüència, a reduir la gravetat de la malaltia, així com la transmissió.