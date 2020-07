Garzón acusa la dreta d'utilitzar el "patriotisme" per promoure "els seus interessos partidistes"

El ministre de Consum i secretari federal d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha denunciat l ' "obsessió" de la dreta amb enderrocar el Govern "a qualsevol preu", el que demostra "el poc compromís que tenen amb la democràcia i el seu nul patriotisme" .









Garzón ha subratllat que aquestes forces polítiques no han presentat un pla alternatiu ni han sumat els seus esforços a combatre la crisi, com sí que ha passat amb l'oposició en altres països.









"És un patriotisme dubtós que només està compromès amb els seus propis interessos partidistes", ha acusat Garzón en l'inici de la reunió telemàtica de la Coordinadora Federal d'IU, el màxim òrgan executiu de direcció.





Davant d'això i davant els atacs que han rebut seus d'Esquerra Unida de mans de grups d'extrema dreta amb missatges feixistes, Garzón ha apel·lat a la "calma" i ha assegurat que no els "van a callar" ni van a aturar el seu programa polític.





ORGULLÓS DEL TREBALL EN EL GOVERN

El ministre de Consum ha admès que "és molt probable" que el Govern hagi comès errors en la gestió de la crisi sanitària provocada pel coronavirus però assegura que el "saldo net" és "molt satisfactori" tot i "les tensions i de la situació d'estrès ".





"Hem d'estar orgullosos de la feina que hem fet dins d'aquest Govern de coalició on som una part minoritària per termes de correlació de forces i tothom és conscient que això implica una sèrie de tensions normals que cal normalitzar dins d'un sistema democràtic ", ha apuntat Garzón durant la seva intervenció.





A més, ha defensat que la gestió de Govern ha estat marcada per la "calma" davant les ofensives de la dreta i la "responsabilitat" per tirar endavant lleis "necessàries" de protecció a les famílies treballadores.





En aquest sentit, ha assenyalat que el Govern de coalició ha estat capaç de "donar-li la volta" a les gestions que s'havien fet en anteriors crisis, basades en la "austeritat i les retallades", per convertir-la en un "escut social de protecció "a les famílies treballadores, amb mesures com l'extensió dels ERTO, l'Ingrés Mínim Vital o la paralització dels desnonaments.





Garzón ha assenyalat que el Govern ha evitat que es reproduïssin les polítiques neoliberals en aquesta crisi, "com s'esperava per part d'alguns sectors i com hagués estat el desig d'aquestes grans fortunes que en un altre temps van promoure aquest tipus de polítiques".





Sobre el paper de la Unió Europea, Garzón ha insistit que "no és sostenible que hi hagi una Europa de dues velocitats", amb diferències entre els països de sud i de al nord. "El sud s'està quedant enrere, tenim més dificultats per tenir condicions de vida i salaris similars a la resta d'Europa", ha advertit Garzón.





Per això, ha insistit a apostar per l'enfortiment dels sistemes públics, així com per abordar un canvi d'estructura i model productiu, incidint en la reindustrialització de l'economia i en les tecnologies. "Si no es fa ara probablement no es faci mai", ha avisat.