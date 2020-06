Garzón es retracta i dona llibertat total a les cases d'apostes

Alberto Garzón, ministre de Consum, torna a permetre les cases d'apostes tot i que fa només uns mesos es mostrava convençut de posar fre a aquest negoci.









Garzón va assegurar que prohibiria la publicitat de les cases d'apostes durant el dia -decisió que afectava empreses patrocinadores d'equips de futbol i fins i tot a la pròpia lliga-, però en el Reial Decret que regula la 'nova normalitat', s'han esfumat les seves intencions: ara, les cases d'apostes tenen les mateixes regles que tenien abans que comencés la pandèmia. Així, per exemple, poden tornar a patrocinar les samarretes dels equips.





Segons el Govern, el motiu pel qual s'ha fet un pas enrere en relació a aquest tema és que les cases d'apostes donen grans quantitats de diners en publicitat, i enmig d'una de les pitjors crisis econòmiques que ha patit el país, l'Executiu necessita comptar amb aquests diners. D'aquesta manera, es tornarà a permetre la publicitat sense límit d'horari per a aquestes empreses.





La crisi sanitària del coronavirus ha donat pas a una greu crisi econòmica, i el sector del futbol, que viu d'omplir els estadis i dels drets televisius, s'ha vist molt afectat, fins a tal punt que equips de gran envergadura com el Reial Madrid han hagut de demanar préstecs a l'Estat. Altres equips com el València, l'Alabès, el Sevilla, l'Osasuna, el Granada i el Llevant porten a les samarretes publicitat de les empreses d'apostes. Per aquest motiu Garzón ha decidit fer un pas enrere i permetre que les cases d'apostes -que va criticar durament- segueixin el seu curs habitual.





Podem, però, insisteix que la situació ha de canviar en un moment o un altre.