La comarca de Segrià podria estar aïllada més de dues setmanes i decretar-se un confinament domiciliari

Aquest diumenge la consellera de Salut catalana ha advertit que en el confinament de la comarca del Segrià a Lleida pel rebrot de coronavirus no es descarta que calgui endurir les mesures preventives amb un confinament domiciliari.

















En una entrevista a RAC-1, la titular de Salut ha considerat que "si la gent és molt conscient del que ens espera, que no és cap broma, no hauria de fer falta estendre les mesures de contenció de l'epidèmia de coronavirus.





Ha reconegut, a més d'endurir les mesures de contenció, i obligar a un confinament domiciliari no es pot descarta ara mateix des de Salut.





Sobre el confinament perimetral, ha assenyalat que podria durar més de dues setmanes, i que si no és tan restrictiu com el que va tenir lloc a la Conca d'Òdena, és perquè la situació al Segrià no és tan greu. Ha rebutjat a més que s'hagi reaccionat tard al Segrià: "Tot ha de madurar. Analitzem la situació i vam veure que en una setmana s'havien duplicat el nombre de casos, de manera que, arribats a aquesta situació, cal aplicar mesurades extraordinàries" , ha explicat Vergès.





La Generalitat ha disposat 25 controls dels Mossos d'Esquadra per controlar les entrades i sortides, que han afirmat mitjançant un comunicat una denúncia a Interior pel caos que s'ha produït. La policia catalana serà l'encarregada de controlar els usuaris dels trens.