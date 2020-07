Més del 60% de les empreses creuen que no es recuperaran fins 2022

Les empreses espanyoles no creuen que la seva recuperació econòmica sigui ràpida i es mostren pessimistes ja que no veuen positiu el ritme actual amb què es reactiva la demanda ni les mesures econòmiques de Govern. A més, temen un rebrot de coronavirus, pel que creuen que els seus negocis no es recuperaran fins, almenys 2022. Un 42% d'empresaris no espera recuperar els seus ingressos fins al 2022, segons una enquesta de KPMG i empresaris.









A més, per a aquest any, un 56% creu que tindrà una caiguda d'ingressos respecte a l'any anterior, un 18% creu que es mantindrà igual i un 26% es planteja que la seva economia pot anar.





Mesures urgents

Aquestes previsions porten a la majoria d'empresaris a demanar a Govern mesures per fer front a la crisi: un 61% demana la reducció de l'Impost de Societats, un 60% vol baixar l'IRPF i un 50% opta per la baixada d'impostos com l' IVA. D'altra banda, un 13% necessari apujar impostos com l'IVA perquè l'economia es recuperi. Un 12% creu que cal augmentar l'Impost de Societats i un 8% l'IRPF.





Així doncs, la majoria d'empresaris creu que el millor és que el Govern retalli la despesa pública en lloc d'augmentar els impostos.