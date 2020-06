El 60% de les empreses baixaran o congelaran els salaris, segons KPMG

La incertesa provocada per la pandèmia de coronavirus ha fet que un 60% de les empreses consideri baixar o congelar durant els propers sis mesos les remuneracions dels seus consellers, alts executius i empleats.









Així es desprèn de l'informe 'Converses: Remuneracions i el Covid-19', realitzat per KPMG a Espanya amb la participació de 131 responsables de compensació, directors de recursos humans i membres de consells, repartits en 16 entrevistes i 115 enquestes que han tingut lloc al llarg del mes de maig de 2020, amb el 30% de les companyies enquestades sent cotitzades.

Les empreses opten per aquesta congelació salarial i els ajustos discrecionals en diversos elements retributius com a mesura per preservar la liquiditat davant la incertesa en la recuperació de la demanda.





Malgrat que sis de cada deu afirmen que baixaran o congelaran els salaris, encara hi ha un 4% que considera que les remuneracions es veuran incrementades en alguns nivells salarials durant els propers sis mesos.

En concret, un 37% de les companyies assegura que, en els propers mesos, se seguiran congelant els increments salarials de tota la plantilla, un 18% considera que no es duran a terme més ajustos a la baixa per a cap nivell de l'organització i , un 14%, preveu una reducció de la compensació total en general per a tota la plantilla.

L'OPCIÓ DEL ERTO PER PRESERVAR OCUPACIÓ

Juntament amb la baixada salarial, un 20% de les empreses afirma haver-se vist obligada a aplicar un Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per causes econòmiques, tècniques o operatives, un 19% per força major, i, un altre 19%, de reducció de jornada, amb la intenció de preservar l'ocupació, un instrument que el Govern va flexibilitzar el març amb aquest objectiu.

No obstant això, un 27% de les companyies que ha dut a terme un ERTO ha decidit complementar els salaris dels seus col·laboradors, amb el propòsit de mantenir el poder adquisitiu de les persones afectades.

L'estudi també assenyala que les empreses han cancel·lat projectes no essencials (37%), contractacions i promocions (34%), increments salarials (32%) i modificat condicions de treball (27%), anticipat vacances (27%), ajustat remuneracions de consellers i alts directius (21%) i cancel·lats contractes amb subcontractistes (18%).

SENSE PLANS PREVIS PER AL TELETREBALL

En relació amb el teletreball, la pandèmia ha sorprès a les companyies sense una política formal de teletreball, ja que un 68% no tenia una com a tal, i, del 26% que sí que la tenia, pràcticament el 60% ha hagut de modificar-la perquè possiblement estava pensada per altres circumstàncies.

"De l'estudi es desprèn que hi ha una important incertesa en les companyies que impedeix treballar amb certa anticipació sobre els temes. El que queda clar és que, independentment d'això, el tema de les remuneracions serà un dels protagonistes de la taula dels consells d'administració dels propers sis mesos ", explica la directora de l'àrea de compensació general, de consellers i de directius de KPMG Advocats, Mónica Sant Nicolau.