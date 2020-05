Més del 57% dels assalariats catalans està en condicions de teletreballar segons UGT

Més del 57% dels treballadors assalariats catalans està en condicions de teletreballar, el que representa 1,67 milions de treballadors, segons l'informe 'El teletreball com a eina i escenari laboral' difós aquest divendres per la UGT de Catalunya.









"El teletreball no només és possible sinó que és necessari", ha defensat el sindicat, però ha advocat per implantar-lo amb normes, mesures de seguretat i prevenció i mitjans tècnics adequats, a diferència de com s'ha desenvolupat amb la crisi del coronavirus.









En aquest sentit, ha remarcat que set de cada deu treballadors que han començat a treballar des de casa durant l'estat d'alarma no ho havia fet abans: "El confinament ha suposat un impuls accelerat i improvisat del teletreball", ha sostingut, a més de tenir- de compatibilitzar amb la cura de nens i gent gran.





"Si aquesta realitat del mercat de treball ha vingut per quedar-se, hem de vetllar perquè el teletreball no es converteixi en 'teleprecarietat", ha exposat.





L'organització ha subratllat que el teletreball "s'ha obert un camí en els múltiples escenaris laborals que ha dibuixat aquesta crisi sanitària i, sens dubte, ha vingut per quedar-se", pel que ha cridat a afrontar aquesta nova realitat des de la negociació col·lectiva i el diàleg social.





En aquest sentit, ha indicat que només el 15,3% dels convenis col·lectius sectorials que s'apliquen a Catalunya tenen alguna clàusula pactada pel que fa a l'organització de treball i les noves tecnologies.